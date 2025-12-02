Menü Kapat
RAMS Park House Maslak, 5–6–7 Aralık’ta 60 ay vade ve 0 faiz fırsatıyla satışa çıkıyor

37 yıllık uluslararası deneyimiyle gayrimenkul sektörünün öncülerinden RAMS Türkiye, İstanbul’un en prestijli bölgelerinden Maslak’ta hayata geçirdiği RAMS Park House Maslak projesini tanıttı.

RAMS Park House Maslak, 5–6–7 Aralık’ta 60 ay vade ve 0 faiz fırsatıyla satışa çıkıyor
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
02.12.2025
16:14
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
16:14

Lansman dönemi olarak belirlenen 5–6–7 Aralık tarihlerinde projenin 60 ay vade ve 0 faiz fırsatıyla satışa sunulacağı da duyuruldu. RAMS Türkiye, ’ta yalnızca bir projesi değil; bölgenin yaşam kültürünü dönüştürmeyi hedefleyen planlı, ölçekli ve vizyoner bir yaklaşımını hayata geçiriyor.

409 bin metrekarelik planlı dönüşüm alanı üzerinde yükselen House Maslak; modern mühendislik çözümleri, ferah blok aralıkları ve 100 bin metrekarelik kapalı otopark kapasitesi ile Maslak’ın yaşam standartlarını yeniden tanımlıyor. Projenin, iki yıl içinde teslim edilmesi hedefleniyor.
Günlük ihtiyaçlara cevap veren 7.500 m²’lik çarşı alanı, kapsamlı sosyal donatıları ve All In One konseptiyle RAMS Park House Maslak; açık–kapalı yüzme havuzlarıdan Yoga & Zen stüdyosuna, boks kulübünden paylaşımlı ofis alanlarına, çocuk oyun dünyalarından hamam ve saunaya, spor alanları, bisiklet parkurları, dinlenme terasları ve rekreatif açık alanlara uzanan zengin bir yaşam deneyimi sunuyor.

Bu bütüncül yaklaşımın bir parçası olarak projede; evcil hayvan oteli, çocuklar için güvenli kreş alanı, gökyüzüne uzanan panoramik bir deneyim sunan ‘sky lounge’ ve ‘sky pool’ ve sağlıklı yaşamı destekleyen ‘sky fitness’ merkezi ve site sakinlerinin ihtiyaçlarına hızlı çözüm sunacak özel klinik gibi ayrıcalıklı alanlar da yer alıyor.

Maslak’ın iş, kültür ve ulaşım aksına birkaç dakika mesafede konumlanan RAMS Park House Maslak; TEM Otoyolu, Büyükdere Caddesi, metro hattı ve dört farklı giriş–çıkış alternatifiyle güçlü bir erişilebilirlik avantajı da sağlıyor. Bununla birlikte, projenin hemen önünde 2029 yılında tamamlanması planlanan yeni metro istasyonu da bölgenin ulaşım potansiyelini daha da yükseltiyor. Teraslı, balkonlu ve bahçeli daire seçenekleri; gün ışığını merkeze alan mimari yaklaşımıyla “iyi ki diyeceğiniz bir yaşam” vizyonunu pekiştiriyor.

RAMS Park House Maslak, 5–6–7 Aralık’ta 60 ay vade ve 0 faiz fırsatıyla satışa çıkıyor


“Bu proje, Türkiye’nin en büyük ölçekli dönüşüm projelerinden biri niteliğini taşıyor’’

RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, lansmandaki konuşmasında projenin vizyonunu şu sözlerle değerlendirdi: “RAMS Park House Maslak, yalnızca Maslak’ın değil; İstanbul’un dönüşüm vizyonuna da katkı sağlayan kapsamlı bir yaşam projesi olarak yükseliyor. Bu proje, Türkiye’nin en büyük ölçekli dönüşüm projelerinden biri niteliğini taşıyor. Amacımız; modern, ferah ve doğayla bütünleşen bir yaşam modeli ortaya koymak ve insanların her gün ‘iyi ki’ diyecekleri bir düzen kurmak. Uluslararası tecrübemizi bu topraklarda değer üreten projelere dönüştürmekten gurur duyuyoruz.”

RAMS Park House Maslak’ta Konutlar Avantajlı Finansmanla Satışa Çıkıyor

Konforlu ve erişilebilir bir yaşam arayanlar için RAMS Park House Maslak, modern yaşamın tüm ihtiyaçlarını bir arada sunan özel bir fırsatla konut sahibi olma imkânı sağlıyor. Merkezî konumu ve modern mimarisi ile öne çıkan RAMS Park House Maslak, 70.000 TL’den başlayan sabit ödeme planı, 60 ay vade ve 0 faiz imkânıyla, 5–6–7 Aralık tarihlerinde satışa sunulacak.

ETİKETLER
#konut
#maslak
#şehircilik
#rams park
#Park House
#Modernİnşaat
#409 Bin Metrekare
#Ekonomi
