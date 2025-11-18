Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
19°
Editor
Editor
 Özge Sönmez

İstanbul'da 100 milyar TL'lik vurgun! Altını pirinç levhalarla değiştirmişler

Döviz teşviklerini kötüye kullanıp sahte şirketler üzerinden altın ve gümüş ticaretinde usulsüz işlem yapan 100 milyar TL kamu zararını tespit edilen örgütlü yapıya operasyon düzenlendi. Şirket yetkililerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı, altın levha olarak beyan edilen bazı eşyaları pirinç levha ile değiştirdikleri belirlendi.

İstanbul'da 100 milyar TL'lik vurgun! Altını pirinç levhalarla değiştirmişler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.11.2025
09:02
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
09:11

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen kapsamında, ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ile mevzuat dışı işlemler yaparak 100 milyar lira kamu zararına neden olduğu iddia edilen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 21 şüpheli gözaltına alındı.

100 MİLYAR LİRA KAMU ZARARI

Soruşturma çerçevesinde, bazı kişilerin yetkilisi olduğu şirket ve bağlantılı şirketler tarafından 9 Ocak 2023-10 Aralık 2024 arasında "Dahilde İşleme Rejimi" kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edilmesine rağmen bunların büyük bir kısmının rejim hükümlerine aykırı şekilde, yurt dışına çıkarılmadığı öne sürüldü. Ayrıca, örgütlü bir şekilde yasa dışı eylemler gerçekleştiren şirket yetkililerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı, altın levha olarak beyan edilen bazı eşyaları pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirerek teslim ettiği anlatılan açıklamada, bu suretle haksız kazanç sağlandığı ve güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına yol açıldığı aktarıldı.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli ", "1211 Sayılı TCMB Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından 23 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 21 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

TGRT Haber
