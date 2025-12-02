Nerede kar yağdı 2 Aralık? Kar yağan iller listesi 2025

Kış aylarının başlamasının ardından birçok ilde kar yağışı etkili olmaya başladı. Nerede kar yağdı merak edilirken ülkemizin birçok bölgesinde beyaz örtü görülüyor.

NEREDE KAR YAĞDI 2 ARALIK?

1) Erzurum

Dün akşam başlayan kar sabah etkisini artırdı.

Yüksek kesimler tamamen beyaza büründü.

Palandöken Kayak Merkezi de karla kaplandı.

2) Kars

Dünden bu yana aralıklarla kar yağışı sürüyor.

Kentte kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Vatandaşlar ve belediye ekipleri kar temizleme çalışmaları yapıyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sarıkamış, Akyaka ve köyleri karla beyaz örtüye büründü.

3) Ardahan

Kar ve soğuk hava etkili.

Buzlanma oluştu ve yer yer sis görüldü.

4) Ağrı

Gece başlayan sağanak, sabaha doğru kara dönüştü.

Yüksek kesimler, şehir merkezi ve köyler karla kaplandı.

Ekipler karla mücadele çalışmasına başladı.

5) Tunceli

Bazı yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Kırklar, Meydan ve Munzur dağlarının zirveleri karla kaplandı ve güzel manzaralar oluştu.

6) Van (Muradiye ve Çaldıran)

Muradiye’de sıcaklık mevsim normallerinin altına düştü, ilçe merkezi beyaza büründü.

Vatandaşlar araçlarının üzerindeki ve iş yerlerinin önündeki karı temizledi.

Çaldıran’da kar nedeniyle sürücüler zorlandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmaları yürütüyor.

KAR YAĞAN İLLER NERESİ?

Havaların soğumasının ardından Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Tunceli, Van illerinde kar yağışı etkili oldu. Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili olmaya devam ederken bu illerde beyaz örtü etkili oldu.