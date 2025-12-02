Bakan Şimşek'ten risk primi açıklaması: 2018 yılı Mayıs ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün 2018'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen kredi risk primi(CDS)'yi değerlendirdi.

Bakan Şimşek'in kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle şekillendi:

"Risk primimiz (CDS) 2018 yılı Mayıs ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi. Uyguladığımız program sayesinde güçlenen finansal istikrar bu iyileşmede etkili olurken dış finansman maliyetlerimiz de önemli ölçüde azaldı."

https://x.com/memetsimsek/status/1995812430765584625?s=20