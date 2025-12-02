Menü Kapat
13°
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İBB davası TRT’de canlı yayınlanacak mı? Önerge bugün Meclis'e sunulacak

Son dakika haberi: İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve diğer isimlerin yargılanmasının TRT’de yayımlanması için peş peşe çağrılar gelmişti... Konuya ilişkin önerge bugün CHP tarafından Meclis’e sunulacak.

İBB davası TRT’de canlı yayınlanacak mı? Önerge bugün Meclis'e sunulacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 14:28

lideri , partisinin grup toplantısında 'ye yönelik yolsuzluk yargılamalara işaret ederek, “Yargılama başta olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

İBB davası TRT’de canlı yayınlanacak mı? Önerge bugün Meclis'e sunulacak

"TAKDİR MECLİS'İNDİR..."

Bahçeli'nin bu sözlerinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “183. maddede görüntü alınması konusunda yasak söz konusudur. Bir değişiklik söz konusu olursa Meclis’imizin takdiridir” demişti.

İBB davası TRT’de canlı yayınlanacak mı? Önerge bugün Meclis'e sunulacak

BUGÜN MECLİS'E SUNULACAK

CHP davaların TRT’den canlı yayımlanmasını öngören ve 9 aydır komisyonda bekleyen kanun teklifinin Genel Kurulu gündemine alınması için bugün önerge sunacak.

ETİKETLER
#ibb
#devlet bahçeli
#tbmm
#mhp
#trt
#canlı yayın
#Yolsuzluk/yargılama
#Gündem
