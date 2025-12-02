İBB davası TRT’de canlı yayınlanacak mı? Önerge bugün Meclis'e sunulacak

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında İBB'ye yönelik yolsuzluk yargılamalara işaret ederek, “Yargılama başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

"TAKDİR MECLİS'İNDİR..."

Bahçeli'nin bu sözlerinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “183. maddede görüntü alınması konusunda yasak söz konusudur. Bir değişiklik söz konusu olursa Meclis’imizin takdiridir” demişti.

BUGÜN MECLİS'E SUNULACAK

CHP davaların TRT’den canlı yayımlanmasını öngören ve 9 aydır komisyonda bekleyen kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu gündemine alınması için bugün önerge sunacak.