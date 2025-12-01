Özgür Özel'in A takımı belli oldu

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda, resmi olmayan sonuçlara göre 80 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belli oldu. Genel Başkan Özgür Özel'in seçimler öncesi yayınladığı 70 kişilik anahtar listesinin tamamı kabul edildi.

CHP'DE KURULTAY SÜRECİ TAMAMLANDI

Ankara Spor Salonu'nda "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla toplanan CHP Kurultayı, çalışmalarını üçüncü gününde tamamladı.

Kurultayın ilk günü parti tüzüğünde yapılan değişiklikle 60 olan PM üye sayısı 80'e çıkartıldı.

CHP delegeleri, 80 kişilik PM için oy kullanarak yeni üyeleri belirledi. PM'nin 10 üyesi, Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) listesinden seçildi.

Delegeler ayrıca, 15 kişilik YDK üyelerini de oyladı.

PM listesi için 145, YDK için de 31 kişinin başvuruda bulunduğu seçimin resmi olmayan sonuçları açıklandı.

Özel tarafından hazırlanan anahtar listede, önceki PM'de bulunan Yalçın Görgöz, Ali Haydar Hakverdi, Ali Haydar Fırat, Baran Bozoğlu, Berna Özgül, Semra Dinçer, Berkay Gezgin, Niyazi Şen, Özgür Ceylan, Hikmet Yalım Halıcı, Şengül Yeşildal ve Mehmet Alkın Denizaslanı olmak üzere 12 isim yer almadı.

Önceki PM'de görev alan 48 isim yerini korurken, 12 isim anahtar listede bulunmuyor. Mevcut Merkez Yönetim Kurulu'ndaki tüm üyelere, anahtar listede yer verildi.

Bu sonuçlara göre, Genel Başkan Özgür Özel'in seçimler öncesi yayınladığı anahtar listesinin tamamı seçildi.

PM'de eski Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu 1022 oyla ilk sırada yer aldı.

Şaroğlu'nu, 1007 oyla vergi uzmanı Ozan Bingöl, 1006 oyla İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, 1002 oyla Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ile 1000 oyla mevcut Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu takip etti.

Bu isimlerin ardından sırasıyla, Namık Tan 999, Baran Seyhan 998, Mahir Yüksel 995, Canan Taşer ve Deniz Yücel 992, Mehmet Necati Yağcı 986 oy aldı.

İŞTE ÖZGÜR ÖZEL'İN A TAKIMI: 70 PM ÜYESİ BELLİ OLDU

CHP'nin A takımı olarak belirtilen 70 PM üyesi, resmi olmayan ve kota uygulanmış haliyle şu isimlerden oluştu:

"Süreyya Öneş Derici, Barış Övgün, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Tuğçe Hilal Özkan, Engin Özkoç, Uygar Parçal, Evrim Rızvanoğlu, Selin Sayek Böke, Baran Seyhan, Polat Şaroğlu, Bihlun Tamaylıgil, Namık Tan, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Canan Taşer, Melisa Uğraş, Salih Uzun, Pınar Uzun Okakın, İsmail Atakan Ünver, Ozan Varal, Mehmet Necati Yağcı, Deniz Yavuzyılmaz, Emre Yılmaz, Deniz Yücel, Mahir Yüksel, Gökan Zeybek, Erhan Adem, Zeliha Aksaz Şahbaz, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Cavit Arı, Ednan Arslan, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, Yankı Bağcıoğlu, Murat Bakan, Saniye Barut, Ozan Bingöl, Burhanettin Bulut, İlhan Cihaner, Sercan Çığgın, Gül Çiftci, Cansel Çiftçi, Nihat Dağ, Gülşah Deniz Atalar, Bedirhan Berk Doğru, Zeynel Emre, Hikmet Erbilgin, Bahadır Erdem, Asiye Ergül, Ali Abbas Ertürk, Ali Gökçek, Gökçe Gökçen, Kübra Gökdemir, Volkan Memduh Gültekin, Elif Leyla Gümüş, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Uğurcan İrak, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Yalçın Karatepe, Ecevit Keleş, Sevgi Kılıç, Berk Kılıç, Sinem Kırçiçek, Önder Kurnaz, Burcu Mazıcıoğlu, Aylin Nazlıaka."

10 İSİM PM'YE DOĞRUDAN GİRDİ

Özgür Özel'in, 15 kişilik BKSP listesinden 10 tercih yapıldı. Bu 10 isim PM'ye doğrudan girdi.

Kota uygulanmış haliyle BKSP seçim sonuçları şu isimlerden oluştu:

"Serkan Özcan, Şule Özsoy Boyunsuz, Kerim Rota, Tolga Sağ, Ömer Kaya Türkmen, Emine Uçak Erdoğan, Oya Ünlü Kızıl, Murat Arslan, Güldem Atabay, Emre Kartaloğlu"

YDK İSİMLERİ BELİRLENDİ

Resmi olmayan sonuçlara göre, YDK'nin 15 kişilik listesi de belirlendi.

YDK şu isimlerden oluştu:

"Turan Taşkın Özer, Yasemin Reçber, Aliye Timisi Ersever, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Ayça Akpek Şenay, Erbil Aydınlık, Süleyman Bülbül, Oğuzhan Cenan, Aliye Coşar, Deniz Çakır, Yasemin Gülmez, Remzi Kazmaz, Erdoğan Kılıç, Mesut Kırşanlı, Ali Narin"

Resmi sonuçlar, parti tüzüğünde belirtilen "cinsiyet" ve "gençlik" kotasının uygulanması ve itirazların değerlendirilmesinin ardından ilçe seçim kurulu tarafından açıklanacak.