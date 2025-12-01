Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Özgür Özel'in A takımı belli oldu

CHP'de bir kurultay süreci daha tamamlandı. CHP lideri Özgür Özel'in "anahtar listesi" tam kadro olarak kazandı ve bu sayede parti hakimiyeti netleşmiş oldu. Özel'in A takımı resmen netleşmiş oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Özgür Özel'in A takımı belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 01:45
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 01:47

'nin 39. Olağan Kurultayı'nda, resmi olmayan sonuçlara göre 80 kişilik (PM) ve 15 kişilik (YDK) üyeleri belli oldu. Genel Başkan 'in seçimler öncesi yayınladığı 70 kişilik anahtar listesinin tamamı kabul edildi.

Özgür Özel'in A takımı belli oldu

CHP'DE KURULTAY SÜRECİ TAMAMLANDI

'nda "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla toplanan CHP Kurultayı, çalışmalarını üçüncü gününde tamamladı.

Kurultayın ilk günü parti tüzüğünde yapılan değişiklikle 60 olan PM üye sayısı 80'e çıkartıldı.

CHP delegeleri, 80 kişilik PM için oy kullanarak yeni üyeleri belirledi. PM'nin 10 üyesi, Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) listesinden seçildi.

Delegeler ayrıca, 15 kişilik YDK üyelerini de oyladı.

PM listesi için 145, YDK için de 31 kişinin başvuruda bulunduğu seçimin resmi olmayan sonuçları açıklandı.

Özel tarafından hazırlanan anahtar listede, önceki PM'de bulunan Yalçın Görgöz, Ali Haydar Hakverdi, Ali Haydar Fırat, Baran Bozoğlu, Berna Özgül, Semra Dinçer, Berkay Gezgin, Niyazi Şen, Özgür Ceylan, Hikmet Yalım Halıcı, Şengül Yeşildal ve Mehmet Alkın Denizaslanı olmak üzere 12 isim yer almadı.

Önceki PM'de görev alan 48 isim yerini korurken, 12 isim anahtar listede bulunmuyor. Mevcut Merkez Yönetim Kurulu'ndaki tüm üyelere, anahtar listede yer verildi.

Bu sonuçlara göre, Genel Başkan Özgür Özel'in seçimler öncesi yayınladığı anahtar listesinin tamamı seçildi.

PM'de eski Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu 1022 oyla ilk sırada yer aldı.

Şaroğlu'nu, 1007 oyla vergi uzmanı Ozan Bingöl, 1006 oyla İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, 1002 oyla Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ile 1000 oyla mevcut Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu takip etti.

Bu isimlerin ardından sırasıyla, Namık Tan 999, Baran Seyhan 998, Mahir Yüksel 995, Canan Taşer ve Deniz Yücel 992, Mehmet Necati Yağcı 986 oy aldı.

Özgür Özel'in A takımı belli oldu

İŞTE ÖZGÜR ÖZEL'İN A TAKIMI: 70 PM ÜYESİ BELLİ OLDU

CHP'nin A takımı olarak belirtilen 70 PM üyesi, resmi olmayan ve kota uygulanmış haliyle şu isimlerden oluştu:

"Süreyya Öneş Derici, Barış Övgün, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Tuğçe Hilal Özkan, Engin Özkoç, Uygar Parçal, Evrim Rızvanoğlu, Selin Sayek Böke, Baran Seyhan, Polat Şaroğlu, Bihlun Tamaylıgil, Namık Tan, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Canan Taşer, Melisa Uğraş, Salih Uzun, Pınar Uzun Okakın, İsmail Atakan Ünver, Ozan Varal, Mehmet Necati Yağcı, Deniz Yavuzyılmaz, Emre Yılmaz, Deniz Yücel, Mahir Yüksel, Gökan Zeybek, Erhan Adem, Zeliha Aksaz Şahbaz, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Cavit Arı, Ednan Arslan, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, Yankı Bağcıoğlu, Murat Bakan, Saniye Barut, Ozan Bingöl, Burhanettin Bulut, İlhan Cihaner, Sercan Çığgın, Gül Çiftci, Cansel Çiftçi, Nihat Dağ, Gülşah Deniz Atalar, Bedirhan Berk Doğru, Zeynel Emre, Hikmet Erbilgin, Bahadır Erdem, Asiye Ergül, Ali Abbas Ertürk, Ali Gökçek, Gökçe Gökçen, Kübra Gökdemir, Volkan Memduh Gültekin, Elif Leyla Gümüş, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Uğurcan İrak, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Yalçın Karatepe, Ecevit Keleş, Sevgi Kılıç, Berk Kılıç, Sinem Kırçiçek, Önder Kurnaz, Burcu Mazıcıoğlu, Aylin Nazlıaka."

Özgür Özel'in A takımı belli oldu

10 İSİM PM'YE DOĞRUDAN GİRDİ

Özgür Özel'in, 15 kişilik BKSP listesinden 10 tercih yapıldı. Bu 10 isim PM'ye doğrudan girdi.

Kota uygulanmış haliyle BKSP sonuçları şu isimlerden oluştu:

"Serkan Özcan, Şule Özsoy Boyunsuz, Kerim Rota, Tolga Sağ, Ömer Kaya Türkmen, Emine Uçak Erdoğan, Oya Ünlü Kızıl, Murat Arslan, Güldem Atabay, Emre Kartaloğlu"

YDK İSİMLERİ BELİRLENDİ

Resmi olmayan sonuçlara göre, YDK'nin 15 kişilik listesi de belirlendi.

YDK şu isimlerden oluştu:

"Turan Taşkın Özer, Yasemin Reçber, Aliye Timisi Ersever, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Ayça Akpek Şenay, Erbil Aydınlık, Süleyman Bülbül, Oğuzhan Cenan, Aliye Coşar, Deniz Çakır, Yasemin Gülmez, Remzi Kazmaz, Erdoğan Kılıç, Mesut Kırşanlı, Ali Narin"

Resmi sonuçlar, parti tüzüğünde belirtilen "cinsiyet" ve "gençlik" kotasının uygulanması ve itirazların değerlendirilmesinin ardından ilçe seçim kurulu tarafından açıklanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP 39. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel tekrar genel başkan seçildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tülay Hatimoğulları'ndan Özgür Özel'e cellat tepkisi: Çok iyi tanırız
ETİKETLER
#chp
#özgür özel
#seçim
#kurultay
#ankara spor salonu
#parti meclisi
#yüksek disiplin kurulu
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.