Politika
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

CHP 39. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel tekrar genel başkan seçildi

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel geçerli 1333 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi. 4. kez partinin genel başkanlığına seçilen Özel, kurultay konuşmasında partinin önceki lideri Kılıçdaroğlu'na isim vermeden "arınma" göndermesi yaptı.

Haber Merkezi
29.11.2025
17:54
29.11.2025
Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 39. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi için 15.30'da başlayan oylama 17.00'de tamamlandı.

CHP 39. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel tekrar genel başkan seçildi

4. KEZ GENEL BAŞKAN

Oyların sayımı ve tasnifinin ardından yapılan açıklamada, kurultayda tek aday olan 'in geçerli 1333 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildiği belirtildi. Böylece Özel, 4'üncü kez üst üste genel başkanlığa seçilmiş oldu.

CHP 39. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel tekrar genel başkan seçildi

"CHP BİZİ YÜZDE 25'E HAPSETMEK İSTEYENLERDEN ARINACAK"

Özel, kurultayda yaptığı konuşmasında CHP 7. Genel Başkanı 'nun bir video paylaşım yaparak arınma çağrısında bulunmasına isim vermeden atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Müesses nizama işbirlikçi olanlara, kara düzenin sesi olanlara, bu örgütlerin vermediği görevleri başka kapılarda arayanlara yer yoktur. CHP arınacaksa, işte bu anlayıştan arınacak. Bizi yüzde 25'e hapsetmek isteyenlerden, sokaklardan meydanlardan koparmak isteyenlerden arınacak. Çünkü bu parti artık, seçim gecesi ışıklarını erkenden söndüren, üyelerinin gözyaşı döktüğü bir parti olmayacak. CHP arınacaksa, bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak. Artık kimse bizi yenilgiye alıştıramayacak. Ya müesses nizamın paslı zincirleri bu milleti saracak ya da bu millet bizimle birlikte zincirlerinden kurtulacak."

