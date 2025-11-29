Menü Kapat
13°
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Kemal Kılıçdaroğlu "hodri meydan" dedi, CHP yönetimine mesaj gönderdi: Hesap vermek zorunda!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki yolsuzluklardan, terörsüz Türkiye sürecine kadar birçok konuyu değerlendirdi. Kendisini eleştirenlere 'hodri meydan' diyen Kılıçdaroğlu, yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda olduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu
Sabah
GİRİŞ:
29.11.2025
10:14
GÜNCELLEME:
29.11.2025
10:19

Eski Genel Başkanı , gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP'ye yönelik iddialarından terörsüz Türkiye sürecine ve sosyal medyada kendisine yönelik yürütülen linç kampanyasına kadar birçok konuya değinen Kılıçdaroğlu, net mesajlar verdi.

Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu devlet, yolsuzluğa bulaşan kim varsa makamına ve konumuna bakmadan, sağ kolu olsa kesip atmak, sol gözü olsa oyup çıkarmak zorundadır" dedi.

Sahte hesaplarla organize linç girişimleriyle geri adım atmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ben doğruları söyledim; eğer bir itirazları varsa gerçek kimlikleriyle ortaya çıkıp söylesinler. Kuru gürültüye gerek yok" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu "hodri meydan" dedi, CHP yönetimine mesaj gönderdi: Hesap vermek zorunda!

"ÜZERİNDE İFTİRALAR VE YOLSUZLUK İDDİALARIYLA YOL ALAMAZ"

Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Tehditlerden ve linçlerden korkup geri adım atacak bir siyasetçi olsaydım; Artvin Şavşat'ta uzun namlulu silahlarla suikasta uğrayıp kucağımda şehit verdiğimde, Ankara Çubuk'ta şehit cenazesinde bizi diri diri yakmak istediklerinde, önüme kurşun atıldığında ve defalarca kez saldırılara uğradığımda geri adım atardım. Yetimin, garip ve gurebanın hakkını savunmak hepimizin olduğu gibi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 25.5 milyon oy almış biri olarak en çok benim görevim. Söylediklerimin kıymeti anlaşılacaktır. Ahlaki bir sarsıntı var, da bunun bir yansıması. Siyasetçiler eleştiriye açık olmalı, eleştiriye de tahammül etmeli. Ben de eleştiriye açığım ama hakaret etmek başka bir durum. Sosyal medyadaki hakaretleri görünce, kendimden çok hakaret edenlerin düştüğü duruma üzülüyorum açıkçası. Bana saldıranların büyük çoğunluğu, partimizin bütünlüğünü bozmak için trol hesaplar üzerinden çalışan ve karanlık odakların uzantısı haline gelmiş çevrelerdir. Çıksınlar, söylediklerimin neresinin yanlış olduğunu millete açıklasınlar. Hodri meydan! Sahte hesaplarla ve organize linç girişimleriyle geri adım atmam. Ben doğruları söyledim; eğer bir itirazları varsa, gerçek kimlikleriyle ortaya çıkıp söylesinler. Hamasete ve kuru gürültüye gerek yok. Videoda da belirttiğim gibi, Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılmaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.

Kemal Kılıçdaroğlu "hodri meydan" dedi, CHP yönetimine mesaj gönderdi: Hesap vermek zorunda!

"YOLSUZLUĞA BULAŞAN KİM VARSA HESAP VERMEK ZORUNDADIR"

Yolsuzluk ve rüşvet sarmalı zehirlidir. Bu sorunun tek muhatabı da CHP değildir. Yıllarca söyledim; biz hesap vermekten korkmayız ama hesap sormasını da biliriz. İktidar, CHP'nin yolsuzluk iddialarının üstüne tabii ki gidebilir ama kendi belediyeleri, bürokratları ve kendisi de bu alanda hesap vermek zorundadır. Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorundadır. Bu devlet, yolsuzluğa bulaşan kim varsa makamına ve konumuna bakmadan, sağ kolu olsa kesip atmak, sol gözü olsa oyup çıkarmak zorundadır. Başka türlü millet düze çıkamaz. Videoda da belirttiğim gibi, siyasetçi halka hesap verir, halka hesap sormaz. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. CHP, hakkında iftira atan kişiler hakkında derhal hem suç duyurusunda bulunmalı hem de iftira davası açmalı. Geçmişte bazı çalışma arkadaşlarım hakkında da yolsuzluk iddiaları olmuştu. Parti içinden iddiaları araştırmak için arkadaşlarımı görevlendirmiştim. O zaman da aynı şeyi söyledim. Aklanıp siyasete dönmeliler.

Kemal Kılıçdaroğlu "hodri meydan" dedi, CHP yönetimine mesaj gönderdi: Hesap vermek zorunda!

İMRALI ZİYARETİ

Devletler planlarını günlük, haftalık hatta yıllık süreler üzerine yapmazlar. Buradaki konu, komisyon veya adaya ziyaret değildir. Suriye başta olmak üzere Ortadoğu coğrafyasındaki diğer ülkelerde yaşayan kardeşlerimizi devletimize karşı kullanmak için birçok planı olan emperyal güçlerin tehlikesini boşa düşürmektir. Cumhuriyet Halk Partisi bu konu ve tehlike üzerine bir yol haritası çizmeli ve milletimize anlatmalıdır. Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin çözüm sürecinde CHP istikamet çizici olmalıdır

"MİLLETİMİZ KİMİN NE OLDUĞUNU BİLİYOR"

Şunu açıkça ifade edeyim; bu süreç gündelik siyasetin malzemesi dışında olmalıdır. Bu süreç aynı zamanda devletin güvenlik bürokrasisinin doğrudan içinde olduğu ve yönettiği bir süreçtir. Son olarak şunu ifade etmek isterim: Her kim bu devletin zararı niyetiyle tek bir adım atmış, her kim bu milletin parasından tek kör kuruş kursağından geçirmiş ise; Allah belasını versin! Milletimiz kimin ne olduğunu biliyor"

