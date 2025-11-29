Menü Kapat
Politika
Editor
 | Selahattin Demirel

Fuat Uğur'dan Müsavat Dervişoğlu'na Ekrem İmamoğlu çağrısı! Murat Gülibrahimoğlu sisteme nasıl girdi?

İBB yolsuzluk soruşturmasında baş şüpheli konumundaki Ekrem İmamoğlu'nun "para kasası" olduğu öne sürülen firari iş adamlarından Murat Gülibrahimoğlu TGRT Haber'in Medya Kritik programında hatırlatıldı. Fuat Uğur, kırmızı bültenle aranan iş adamını İmamoğlu ile tanıştıran kişi olduğu iddiasıyla ilgili İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun açıklama yapmamasına dikkat çekti.

KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
29.11.2025
01:08
|
GÜNCELLEME:
29.11.2025
01:47

İBB'ye yönelik başlatılan ve soruşturmasında kabul edilen iddianamede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ile beraber 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı. İmamoğlu'nun 142 eylemle ilgili 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

"ON MİLYARLARCA LİRANIN CUKKALANMASINA SEBEP OLAN İSİM"

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Medya Kritik programında Fuat Uğur, soruşturmada adı geçen ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan iş adamı Murat Gülibrahimoğlu'yla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na çağrı yaptı.

Fuat Uğur'dan Müsavat Dervişoğlu'na Ekrem İmamoğlu çağrısı! Murat Gülibrahimoğlu sisteme nasıl girdi?

Uğur "Hafriyat yolsuzluğunun odağındaki isim Murat Gülibrahimoğlu, milyarlarca liranın kendisine geçtiğini bildiğimiz şu anda firari olan isim. Kaçak dökümden on milyarlarca liranın cukkalanmasına sebep olan isim." ifadeleriyle İmamoğlu'nun kasalarından birisi olduğu öne sürülen isimle ilgili bilgi verdi.

Fuat Uğur'dan Müsavat Dervişoğlu'na Ekrem İmamoğlu çağrısı! Murat Gülibrahimoğlu sisteme nasıl girdi?

"MÜSAVAT DERVİŞOĞLU'NDAN BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Uğur, sözlerinin devamında Gülibrahimoğlu'nu Ekrem İmamoğlu'yla tanıştıran ismin Müsavat Dervişoğlu olduğu söylendi. İYİ Parti Genel Başkanı'ndan bir açıklama bekliyoruz. Bir açıklama bekleniyor ama yok. Bu ilişkiler ağı son derece enteresan."

