Fuat Uğur'dan Müsavat Dervişoğlu'na Ekrem İmamoğlu çağrısı! Murat Gülibrahimoğlu sisteme nasıl girdi?

İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında kabul edilen iddianamede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile beraber 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı. İmamoğlu'nun 142 eylemle ilgili 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

"ON MİLYARLARCA LİRANIN CUKKALANMASINA SEBEP OLAN İSİM"

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Medya Kritik programında Fuat Uğur, soruşturmada adı geçen ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan iş adamı Murat Gülibrahimoğlu'yla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na çağrı yaptı.

Uğur "Hafriyat yolsuzluğunun odağındaki isim Murat Gülibrahimoğlu, milyarlarca liranın kendisine geçtiğini bildiğimiz şu anda firari olan isim. Kaçak dökümden on milyarlarca liranın cukkalanmasına sebep olan isim." ifadeleriyle İmamoğlu'nun kasalarından birisi olduğu öne sürülen isimle ilgili bilgi verdi.

"MÜSAVAT DERVİŞOĞLU'NDAN BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Uğur, sözlerinin devamında Gülibrahimoğlu'nu Ekrem İmamoğlu'yla tanıştıran ismin Müsavat Dervişoğlu olduğu söylendi. İYİ Parti Genel Başkanı'ndan bir açıklama bekliyoruz. Bir açıklama bekleniyor ama yok. Bu ilişkiler ağı son derece enteresan."