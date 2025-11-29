Muş, 'okul husumeti' cinayetinde flaş gelişme! Firari 2 şüpheli silahla yakalanıp tutuklandı

Muş’un Bulanık ilçesinde iki aile arasında okulda başlayan anlaşmazlık, büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmüş ve 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Olay sonrası firar eden şüpheliler Ç.G. ve E.G.’nin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

FİRARİ ŞÜPHELİLER SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olay yerinde tabanca kovanları ve sopalar ele geçiren polis ekipleri, soruşturma kapsamında birçok ikamette arama yaptı.

Firari şüpheliler Ç.G. ve E.G., 25 Kasım 2025 tarihinde suç aleti olduğu değerlendirilen silahla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Patnos Kapalı L Tipi Cezaevi’ne gönderildi.