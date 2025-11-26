Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
17°
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Bir zehirlenme faciası daha! Okul yemekhanesinden yiyen 120 öğrenci hastanelik oldu!

Türkiye'de gıda zehirlenmesi sebebiyle üst üste meydana gelen vakalar herkesi alarma geçirdi. Bir vaka haberi de Bingöl'den geldi. Okulda yemekhaneden yiyen 120 çocuk zehirlenme belirtileri gösterince hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 19:50

'de Adaklı Yatılı Bölge Ortaokulu ile Şehit Hikmet Saydan İlkokulu'nda öğrenci olan 120 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Bingöl Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bir zehirlenme faciası daha! Okul yemekhanesinden yiyen 120 öğrenci hastanelik oldu!

120 ÖĞRENCİ GIDA ZEHİRLENMESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Bingöl Valiliği, Adaklı ilçesindeki 2 okulda verilen yemek sonrasında 120 öğrencinin şüphesiyle hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Adaklı Yatılı Bölge Ortaokulu ile Şehit Hikmet Saydan İlkokulu'nda öğle yemeğinin ardından mide bulantısı yaşayan 120 öğrencinin 112 Acil ekiplerince Adaklı ve Kiğı ilçelerindeki devlet hastanelerine sevk edildiği belirtildi.

Bir zehirlenme faciası daha! Okul yemekhanesinden yiyen 120 öğrenci hastanelik oldu!

Açıklama, şunlar kaydedildi:

"Rahatsızlanan 120 öğrenciden 13'ü Bingöl Devlet Hastanesine yönlendirilmiş, il merkezinden 2 çocuk doktoru ivedilikle ilçelerimize görevlendirilmiştir. Öğrencilerimizin genel sağlık durumları iyi ve hayati tehlikeleri bulunmamakta olup tedbir amaçlı gözlem altında tutulmaktadır. Durumu iyileşenler taburcu edilmektedir. Olayın ardından Kaymakamlığımızın talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından okul yemekhanesinde gerekli incelemeler başlatılmış, numuneler alınarak laboratuvara gönderilmiştir. Süreç Kaymakamlığımız tarafından hassasiyetle takip edilmekte olup konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Gelişmeler doğrultusunda gerekli açıklamalar yapılacak, süreç şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Bir zehirlenme faciası daha! Okul yemekhanesinden yiyen 120 öğrenci hastanelik oldu!
