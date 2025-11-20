Menü Kapat
19°
Zehirlenen Böcek ailesi yaşam mücadelesi verirken bir de otelde kilitli kalmış!

Fatih'te ilaçlanan otelde zehirlenerek ölüme sürüklenen 4 kişilik Böcek ailesiyle ilgili soruşturmada yürek yakan detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Aile üyeleri fenalaşma belirtileri göstermeye başlayınca otelden çıkmak istedi. Ancak personeller kapıyı kilitleyip otelden ayrıldıkları için aile bir de içeride ölüm kalım mücadelesi verdi.

Fatih'te şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, ailenin konakladığı otelin resepsiyon görevlisi tarafından kilitlendiği ve baba Servet Böcek'in kucağında çocuğu ile bir süre kapıyı kırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Zehirlenen Böcek ailesi yaşam mücadelesi verirken bir de otelde kilitli kalmış!

SORUŞTURMADAN KAN DONDURAN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan 7 şüpheli savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, şüphelilere ilişkin yeni tespitlere ulaşıldı.

Zehirlenen Böcek ailesi yaşam mücadelesi verirken bir de otelde kilitli kalmış!

KOKUDAN RAHATSIZ OLUP ÇIKMAK İSTEMİŞLER

Yazıda, resepsiyon görevlisi olarak çalışan M.M.U.D.C'nin "bilgi sahibi" sıfatıyla ilk alınan ifadesinde, 101 numaralı odada yapılan ilaçlama işleminden kaynaklı gelen kokudan rahatsız olduğunu ve dışına çıktığını beyan etmesine karşılık, "şüpheli" olarak alınan ifadesinde ilaçlama işleminden kaynaklı bir kokudan bahsetmediği belirtildi. Ayrıca, M.M.U.D.C'nin savcılıktaki ifadesinde, otelin kapısını kilitleyerek yemek yemek için dışarıya çıktığını, geri döndüğünde otelin önünde ambulans gördüğünü beyan ettiği aktarıldı.

Zehirlenen Böcek ailesi yaşam mücadelesi verirken bir de otelde kilitli kalmış!

KUCAĞINDA ÇOCUKLA KAPIYI KIRMAYA ÇALIŞTI

Dosyadaki kamera görüntülerinde vefat eden baba Servet Böcek'in kapının kilitli olmasından kaynaklı dışarı çıkamadığı bilgisine yer verilen yazıda, baba kucağındaki çocuğu ile birlikte kapıyı kırmaya çalıştığı, çevredeki vatandaşların kapıyı kırmak için yardım ettikleri, bu sırada M.M.U.D.C'nin gelerek kapıyı açtığı bilgisine yer verildi.

Şüpheli M.M.U.D.C'nin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğinin tespit edildiği yazıda vurgulandı.

DİĞER GÖREVLİNİN İFADESİ

Yazıda, yine resepsiyon görevlisi R.B'nin ise 12 Kasım'da akşam saatlerinde rahatsızlandığını söyleyerek M.M.U.D.C'yi aradığı ve yerine işe gelmesini istediği yönünde ifade verdiği, daha sonra ise aslında rahatsızlanmadığını, arkadaşı ile görüşmek için söylediğini beyan ettiği aktarıldı.

M.M.U.D.C'nin bilgi sahibi olarak alınan ifadesinde ilaçlama yapılan odadan ilaç kokusu gelmesi üzerine rahatsızlık duyarak dışarı çıktığı da dikkate alındığında R.B'nin ilaç kokusundan rahatsızlanmış olabileceği belirtilen yazıda, R.B'nin beyanlarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bu kapsamda resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı iş yerinde gerekli denetimleri yapmayarak dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği değerlendirmesi yapıldı.

Yazıda, yine otelde konaklayan M.T, F.R, A.H'nin 15 Kasım'da zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldıkları ve tedavilerinin ardından hastaneden taburcu olduklarının tespit edildiğine dikkati çekildi.

Savcılık, sevk yazısında şüphelilerin beyanı, üzerlerine atılı suçun yasada öngörülen ceza miktarının üst haddi, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, dosyada bu aşamada Adli Tip Kurumundan vefat eden kişilerin kesin sebebini belirtir raporun henüz gelmediği göz önünde bulundurularak, şüphelilerin ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verilmesini istedi.

