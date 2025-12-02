ZTK grup maçları ne zaman oynanacak? Eşleşmeler bekleniyor

Kategoriler
ZTK'da 4. tur eleme maçlarının ardından grup aşamaları kura çekimi 5 Aralık'ta gerçekleşecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları 23-24-25 Aralık tarihlerinde oynanacak. Grup aşaması kura çekimi 5 Aralık'ta gerçekleşirken kura çekimi sonrasında eşleşmeler belli olacak.
Birinci Eleme Turu
Kura Çekimi: 21 Ağustos 2025
Maç Tarihleri: 2-3-4 Eylül 2025
İkinci Eleme Turu
Kura Çekimi: 8 Eylül 2025
Maç Tarihleri: 16-17-18 Eylül 2025
Üçüncü Eleme Turu
Kura Çekimi: 26 Eylül 2025
Maç Tarihleri: 28-29-30 Ekim 2025
Dördüncü Eleme Turu
Kura Çekimi: 6 Kasım 2025
Maç Tarihleri: 2-3-4 Aralık 2025
1. Grup Maçları
Kura Çekimi: 5 Aralık 2025
Maç Tarihleri: 23-24-25 Aralık 2025
2. Grup Maçları
Maç Tarihleri: 13-14-15 Ocak 2026
3. Grup Maçları
Maç Tarihleri: 3-4-5 Şubat 2026
4. Grup Maçları
Maç Tarihleri: 3-4-5 Mart 2026