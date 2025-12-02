Menü Kapat
13°
ZTK grup maçları ne zaman oynanacak? Eşleşmeler bekleniyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün 4. eleme turu maçları oynanırken gözler ZTK grup maçlarının oynanacağı tarihe çevrildi. Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımların da katılacağı grup aşaması eşleşmeleri bekleniyor.

ZTK grup maçları ne zaman oynanacak? Eşleşmeler bekleniyor
'da 4. tur eleme maçlarının ardından grup aşamaları 5 Aralık'ta gerçekleşecek.

ZTK GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

'nda grup maçları 23-24-25 Aralık tarihlerinde oynanacak. Grup aşaması kura çekimi 5 Aralık'ta gerçekleşirken kura çekimi sonrasında eşleşmeler belli olacak.

ZTK grup maçları ne zaman oynanacak? Eşleşmeler bekleniyor

ZTK GRUP AŞAMASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Birinci Eleme Turu

Kura Çekimi: 21 Ağustos 2025

Maç Tarihleri: 2-3-4 Eylül 2025

İkinci Eleme Turu

Kura Çekimi: 8 Eylül 2025

Maç Tarihleri: 16-17-18 Eylül 2025

ZTK grup maçları ne zaman oynanacak? Eşleşmeler bekleniyor

Üçüncü Eleme Turu

Kura Çekimi: 26 Eylül 2025

Maç Tarihleri: 28-29-30 Ekim 2025

Dördüncü Eleme Turu

Kura Çekimi: 6 Kasım 2025

Maç Tarihleri: 2-3-4 Aralık 2025

1. Grup Maçları

Kura Çekimi: 5 Aralık 2025

Maç Tarihleri: 23-24-25 Aralık 2025

2. Grup Maçları

Maç Tarihleri: 13-14-15 Ocak 2026

3. Grup Maçları

Maç Tarihleri: 3-4-5 Şubat 2026

4. Grup Maçları

Maç Tarihleri: 3-4-5 Mart 2026

