TGRT Haber
Canlı Yayın
17°
Fenerbahçe, Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? ZTK'ya grup aşamasında katılacaklar

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün 4. tur eşleşmleri belli olacak. 4. tur eşleşmelerinin belli olmasıyla birlikte Fenerbahçe, Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman olduğu araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe ve Galatasaray kupaya grup aşamasından dahil olacaklar.

Fenerbahçe, Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? ZTK'ya grup aşamasında katılacaklar
06.11.2025
06.11.2025
06.11.2025 11:06

'nın 2025-2026 sezonunun 4. tur eşleşmeleri bugün gerçekleştirilecek. Eşleşmelerin belli olmasının ardından takımlar 2-3-4 Aralık 2025 tarihlerinde maç yapacak.

4. turun ardından ise Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükselen takımlar belli olacak. ve de Ziraat Türkiye Kupası'na grup aşamasından katılım sağlayacaklar.

Taraftarlar tarafından Galatasaray, Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman olduğu merak ediliyor.

Fenerbahçe, Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? ZTK'ya grup aşamasında katılacaklar

GALATASARAY, FENERBAHÇE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN?

(TFF) tarafından sezonun başında Ziraat Türkiye Kupası'nın maç takvimi yayınlandı. TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşaması 23 Aralık 2025 tarihinde başlayacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray ilk maçlarına 23-24-25 Aralık 2025 tarihlerinde çıkacak. İkinci grup maçları ise 13-14-15 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecekken, 3. maçlar 3-4-5 Şubat 2026 tarihinde düzenlenecek. Ziraat Türkiye Kupası'nın 2025-2026 sezonunun son grup maçları ise 3-4-5 Mart 2025 tarihinde düzenlenecek.

Fenerbahçe, Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? ZTK'ya grup aşamasında katılacaklar

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL, YARI FİNAL, FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final, yarı final ve final müsabaka tarihlerinin grup aşamasından sonra ilan edileceği duyuruldu.

#Futbol
#galatasaray
#türkiye futbol federasyonu
#ziraat türkiye kupası
#mac
#Fenerbahçe
#Kupasını Aldı
#Aktüel
