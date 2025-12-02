Pakistan yine terör saldırısıyla sarsıldı: Hükümet yetkilisi hedef alındı

Pakistan'ın bu kez kuzeybatısında bir saldırı gerçekleşti. Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu bölgesinde hükümet yetkilisini taşıyan araç hedef alındı.

Saldırıda, Afganistan sınırına yakın Miran Şah bölgesinde görev yapan hükümet yetkilisi Şah Veli, 2 koruma görevlisi ile yoldan geçen bir kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Khan, saldırıyı henüz üstlenen olmadığını kaydetti.

Dün, Lakki Marwat bölgesinde polis aracının yakınında düzenlenen intihar saldırısında üst düzey polis memuru hayatını kaybetmişti.

PAKİSTAN'DA TERÖR SALDIRILARI

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise BLA saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.