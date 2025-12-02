Menü Kapat
Hava Durumu
13°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Ankara su kesintisi ne zaman bitecek 2 Aralık? Ankara’da 24 saatlik kesinti

Bugün Ankara'da başlayan su kesintisi sonrasında sular ne zaman gelecek araştırıldı. 2 Aralık Salı günü erken saatlerde başlayan arıza sonrasında Yenimahalle, Beypazarı, Polatlı'da sular ne zaman gelecek merak edildi.

Ankara su kesintisi ne zaman bitecek 2 Aralık? Ankara'da 24 saatlik kesinti
Bugün erken saatlerde başlayan devam ederken ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

ANKARA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 2 ARALIK?

GÜDÜL

Yer: Adalıkuzu Mahallesi
Bitiş: 2.12.2025 – 17:00

Yer: Yeşilova Mahallesi (bir kısmı)
Bitiş: 2.12.2025 – 18:00

Yer: Atakent Mahallesi, Şehit Celal İşen Cadde ve civarı
Bitiş: 2.12.2025 – 17:00

Yer: Şehit Ali Mahallesi (bir kısmı)
Bitiş: 2.12.2025 – 18:00

Ankara su kesintisi ne zaman bitecek 2 Aralık? Ankara’da 24 saatlik kesinti

Yer: Cumhuriyet, İstiklal, Zafer, Yeni, Kurtuluş, Şehitlik (bir kısmı), Gazi (bir kısmı)
Bitiş: 2.12.2025 – 20:00

Yer: Gülveren Mahallesi, Esentepe Mahallesi (bir kısmı)
Bitiş: 2.12.2025 – 19:50

Yer: İşçi Blokları, Çukurambar, Çiğdem, Kızılırmak, Mustafa Kemal, Üniversiteliler, Söğütözü, Beytepe, Alacaatlı Mahalleleri
Bitiş: 3.12.2025 – 08:00
(Suyun üst kotlara erişimi: 11:00)

ALTINDAĞ

Yer: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Önder, Ulubey, Yıldıztepe, Güneşevler, Aydınlıkevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım, Baraj Mahalleleri
Bitiş: 3.12.2025 – 17:00

Ankara su kesintisi ne zaman bitecek 2 Aralık? Ankara’da 24 saatlik kesinti

GÖLBAŞI

Yer: Ahiboz, Ballıkpınar, Bahçelievler, Eymir, Gazi Osman Paşa, Gökçehöyük, Hacı Hasan, Hacılar, Hacı Muratlı, Hallaçlı, İkizce, İncek, Karagedik Aydın, Karagedik Ercan, Karaoğlan, Karşıyaka, Kırıklı, Kızılcaşar, Koparan, Oğulbey, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu, Örencik, Seğmenler, Şafak, Taşpınar, Tepeyurt, Topaklı, Tulumtaş, Yağlıpınar, Yavrucuk, Yaylabağ, Yurtbey Mahalleleri
Bitiş: 3.12.2025 – 08:00
(Suyun üst kotlara erişimi: 23:59)

MAMAK

Yer: Başak, Bostancık, Ekin, Altıağaç, Karaağaç, Hüseyin Gazi, Harman, Bahçeleriçi, Bahçelerüstü, Çağlayan, Misket, Gülveren, Hürel, Anayurt, Diriliş, Şafaktepe, Demirlibahçe, Mehtap, Derbent, Araplar, Dostlar, Tepecik, Köstence, Boğaziçi, Dutluk, Üreğil, Şahapgürler, Yeşilbayır, Kayaş, Küçük Kayaş, Kıbrısköyü, Yenibayındır, Eskibayındır, Ortaköy, Kutludüğün, Lalahan (Karşıyaka), Lalahan (İstasyon)
Bitiş: 3.12.2025 – 08:00
(Suyun üst kotları için erişim: 4.12.2025 – 11:00)

Ankara su kesintisi ne zaman bitecek 2 Aralık? Ankara’da 24 saatlik kesinti

KEÇİÖREN

Yer: Basınevleri, Şevkat, Hasköy, Kavacık Subayevleri, Kamil Ocak, Gümüşdere Mahallesi ve çevresi alt kotlar
Bitiş: 3.12.2025 – 09:00

ÇUBUK

Yer: Atatürk Mahallesi, Akşemseddin Caddesi ve bağlı sokaklar
Bitiş: 2.12.2025 – 17:00

Ankara su kesintisi ne zaman bitecek 2 Aralık? Ankara’da 24 saatlik kesinti

PURSAKLAR

Yer: Merkez Mahallesi (bir kısmı)
Bitiş: 2.12.2025 – 18:00

YENİMAHALLE

Yer: Anadolu Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi (bir kısmı)
Bitiş: 2.12.2025 – 15:00

