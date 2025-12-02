Ankara su kesintisi ne zaman bitecek 2 Aralık? Ankara’da 24 saatlik kesinti

Kategoriler
Bugün erken saatlerde başlayan su kesintisi devam ederken ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
GÜDÜL
Yer: Adalıkuzu Mahallesi
Bitiş: 2.12.2025 – 17:00
Yer: Yeşilova Mahallesi (bir kısmı)
Bitiş: 2.12.2025 – 18:00
Yer: Atakent Mahallesi, Şehit Celal İşen Cadde ve civarı
Bitiş: 2.12.2025 – 17:00
Yer: Şehit Ali Mahallesi (bir kısmı)
Bitiş: 2.12.2025 – 18:00
Yer: Cumhuriyet, İstiklal, Zafer, Yeni, Kurtuluş, Şehitlik (bir kısmı), Gazi (bir kısmı)
Bitiş: 2.12.2025 – 20:00
Yer: Gülveren Mahallesi, Esentepe Mahallesi (bir kısmı)
Bitiş: 2.12.2025 – 19:50
Yer: İşçi Blokları, Çukurambar, Çiğdem, Kızılırmak, Mustafa Kemal, Üniversiteliler, Söğütözü, Beytepe, Alacaatlı Mahalleleri
Bitiş: 3.12.2025 – 08:00
(Suyun üst kotlara erişimi: 11:00)
ALTINDAĞ
Yer: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Önder, Ulubey, Yıldıztepe, Güneşevler, Aydınlıkevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım, Baraj Mahalleleri
Bitiş: 3.12.2025 – 17:00
GÖLBAŞI
Yer: Ahiboz, Ballıkpınar, Bahçelievler, Eymir, Gazi Osman Paşa, Gökçehöyük, Hacı Hasan, Hacılar, Hacı Muratlı, Hallaçlı, İkizce, İncek, Karagedik Aydın, Karagedik Ercan, Karaoğlan, Karşıyaka, Kırıklı, Kızılcaşar, Koparan, Oğulbey, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu, Örencik, Seğmenler, Şafak, Taşpınar, Tepeyurt, Topaklı, Tulumtaş, Yağlıpınar, Yavrucuk, Yaylabağ, Yurtbey Mahalleleri
Bitiş: 3.12.2025 – 08:00
(Suyun üst kotlara erişimi: 23:59)
MAMAK
Yer: Başak, Bostancık, Ekin, Altıağaç, Karaağaç, Hüseyin Gazi, Harman, Bahçeleriçi, Bahçelerüstü, Çağlayan, Misket, Gülveren, Hürel, Anayurt, Diriliş, Şafaktepe, Demirlibahçe, Mehtap, Derbent, Araplar, Dostlar, Tepecik, Köstence, Boğaziçi, Dutluk, Üreğil, Şahapgürler, Yeşilbayır, Kayaş, Küçük Kayaş, Kıbrısköyü, Yenibayındır, Eskibayındır, Ortaköy, Kutludüğün, Lalahan (Karşıyaka), Lalahan (İstasyon)
Bitiş: 3.12.2025 – 08:00
(Suyun üst kotları için erişim: 4.12.2025 – 11:00)
KEÇİÖREN
Yer: Basınevleri, Şevkat, Hasköy, Kavacık Subayevleri, Kamil Ocak, Gümüşdere Mahallesi ve çevresi alt kotlar
Bitiş: 3.12.2025 – 09:00
ÇUBUK
Yer: Atatürk Mahallesi, Akşemseddin Caddesi ve bağlı sokaklar
Bitiş: 2.12.2025 – 17:00
PURSAKLAR
Yer: Merkez Mahallesi (bir kısmı)
Bitiş: 2.12.2025 – 18:00
YENİMAHALLE
Yer: Anadolu Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi (bir kısmı)
Bitiş: 2.12.2025 – 15:00