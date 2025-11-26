Menü Kapat
Benim Sayfam
SON DAKİKA!
Aktüel
Aktüel
Editor
 | Sumru Tarhan

Bursa su kesintisi ne zaman bitecek 26 Kasım? İnegöl’de 24 saatlik kesinti

Bugün Bursa'da meydana gelen su kesintisinin ardından sular ne zaman gelecek merak edildi. Erken saatlerde başlayan su kesintisi Bursa'nın birçok ilçesinde etkili oluyor.

Bursa su kesintisi ne zaman bitecek 26 Kasım? İnegöl’de 24 saatlik kesinti
26 Kasım Çarşamba günü erken saatlerde başlayan su kesintisiyle beraber vatandaşlar bilgilerini araştırdı.

BURSA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 26 KASIM?

– ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç: 25/11/2025 08:00
Planlanan Bitiş: 26/11/2025 08:00
Kesim Tarihi: 25/11/2025 08:00
Açıklama: BUSKİ İçmesuyu Dairesi tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında 25.11.2025 saat 08:00 ile 26.11.2025 saat 08:00 arasında İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi, Fatih, Cumhuriyet, Yeni Mahalle (alt kısmı) ve Sinanbey Mahallesi Metal sanayi bölgesinde 24 saat su kesintisi yapılacaktır. Esentepe, Yunusemre ve Yeni Mahallenin üst kısmında zaman zaman su kesintisi olabilir.

Bursa su kesintisi ne zaman bitecek 26 Kasım? İnegöl’de 24 saatlik kesinti

– ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç: 17/11/2025 09:00
Planlanan Bitiş: 27/11/2025 18:00
Kesim Tarihi: 17/11/2025 09:00
Açıklama: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızalara karşı; İnegöl İlçesi Cumhuriyet, Ertuğrulgazi, Sinanbey Metal Sanayi Bölgesi ve çevresinde 17.11.2025 - 27.11.2025 tarihleri arasında 09.00 - 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

BURSA KARACABEY SU KESİNTİSİ 26 KASIM

– GÖLECİK

Planlanan Başlangıç: 27/11/2025 08:00
Planlanan Bitiş: 27/11/2025 18:00
Kesim Tarihi: 27/11/2025 08:00
Açıklama: Karacabey İlçesi Gölecik, Şahin, Karasu, Fevzipaşa, Hotanlı, Küçükkaraağaç, Yenisarıbey, Ortasarıbey, Eskisarıbey, Akhisar, İsmetpaşa, Beylik, Ovaesemen, Sazlıca ve Ovahamidiye mahallelerinde kaptaj temizliği nedeniyle 27.11.2025 tarihinde 08:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Bursa su kesintisi ne zaman bitecek 26 Kasım? İnegöl’de 24 saatlik kesinti

– HAMZABEY

Planlanan Başlangıç: 26/11/2025 09:00
Planlanan Bitiş: 07/12/2025 18:00
Kesim Tarihi: 26/11/2025 09:00
Açıklama: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi çalışmaları kapsamında içmesuyu hatlarında olası arızalara karşı; Mustafakemalpaşa İlçesi Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye, Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ve civarında 26.11.2025 - 07.12.2025 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

NİLÜFER – KÜLTÜR

Planlanan Başlangıç: 26/11/2025 12:50
Planlanan Bitiş: 26/11/2025 15:30
Kesim Tarihi: 26/11/2025 12:50
Açıklama: Nilüfer İlçesi C4_B-52 Alt Bölgesinde bulunan Kültür Mahallesi 1. Akın Sokak ve civarında arıza çalışması nedeniyle 26.11.2025 tarihinde 12:50 - 15:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Bursa su kesintisi ne zaman bitecek 26 Kasım? İnegöl’de 24 saatlik kesinti

BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

– DEMİRTAŞ BARBAROS

Planlanan Başlangıç: 26/11/2025 12:20
Planlanan Bitiş: 26/11/2025 14:30
Kesim Tarihi: 26/11/2025 11:20
Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_GEÇ Alt Bölgesinde bulunan Demirtaş Barbaros Mahallesi 496 Sokak ve civarında arıza çalışmaları nedeniyle 26.11.2025 tarihinde 12:20 - 14:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışma erken tamamlanırsa su daha önce verilebilir; muslukların kontrollü kullanılması önerilir.

OSMANGAZİ – PANAYIR

Planlanan Başlangıç: 26/11/2025 10:00
Planlanan Bitiş: 26/11/2025 12:00
Kesim Tarihi: 26/11/2025 10:00
Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_D33 Alt Bölgesinde bulunan Panayır Mahallesi Okul Sokak ve civarında arıza çalışması nedeniyle 26.11.2025 tarihinde 10:00 - 12:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

– ANADOLU

Planlanan Başlangıç: 26/11/2025 11:30
Planlanan Bitiş: 26/11/2025 12:30
Kesim Tarihi: 26/11/2025 11:30
Açıklama: Yıldırım İlçesi C3_D10 Alt Bölgesinde bulunan Anadolu Mahallesi Havuz Sokak ve civarında arıza çalışması nedeniyle 26.11.2025 tarihinde 11:30 - 12:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Bursa su kesintisi ne zaman bitecek 26 Kasım? İnegöl’de 24 saatlik kesinti

YILDIRIM – EĞİTİM

Planlanan Başlangıç: 26/11/2025 15:00
Planlanan Bitiş: 26/11/2025 17:00
Kesim Tarihi: 26/11/2025 15:00
Açıklama: Yıldırım İlçesi C1_D07 Alt Bölgesinde bulunan Eğitim Mahallesi, Maltepe Mahallesi, Değirmenlikızık Mahallesi ve civarında arıza çalışması nedeniyle 26.11.2025 tarihinde 15:00 - 17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

YILDIRIM – 152 EVLER

Planlanan Başlangıç: 26/11/2025 14:10
Planlanan Bitiş: 26/11/2025 16:10
Kesim Tarihi: 26/11/2025 14:10
Açıklama: Yıldırım İlçesi C3_D12 Alt Bölgesinde bulunan 152 Evler Mahallesi Dumlupınar Sokak ve Eğitim Mahallesinin bir kısmında arıza çalışması nedeniyle 26.11.2025 tarihinde 14:10 - 16:10 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

#bursa
#su kesintisi
#inegöl
#osmangazi
#yıldırım
#Karacabey
#mustafakemalpaşa
#Aktüel
