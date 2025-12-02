Silivri Botaş tesislerinde korkutan yangın

Silivri Botaş tesislerinde yangın çıktı. Çok sayıda ekip bölgeye gelirken tesisler ise boşaltıldı. BOTAŞ ekipleri gaz akışını keserken, itfaiye de yangının büyümemesi için müdahalede bulundu. Tesiste görevli personel tahliye edildi.

Gelen son dakika bilgilerine göre yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada; "02.12.2025 Salı Günü saat 14.30 sıralarında Silivri’de bulunan BOTAŞ tesislerinde, sebebi henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkmıştır. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir." ifadelerine yer verildi.