Gece yarısı korkutan yangın! İş yeri alevlere teslim oldu

Erzincan’ın Karaağaç Mahallesi’nde 761. Sokak’ta bulunan bir iş yerinden gece geç saatlerde dumanlar yükseldi. Yoğun dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KEPENKLER VE CAMLAR KIRILDI

İş yeri sahibine ulaşılamayınca itfaiye ekipleri zaman kaybetmemek için kepenk kilitlerini ve camları kırarak içeriye müdahalede bulundu. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki binalara sıçramasını önledi.

TÜM MALZEMELER YANDI

Ancak dükkanda bulunan malzemeler yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparak bölgeyi tamamen güvenli hale getirdi.

Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu.