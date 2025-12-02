Menü Kapat
Editor
 | Onur Kaya

Gece yarısı korkutan yangın! İş yeri alevlere teslim oldu

Erzincan'da gece saatlerinde bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, iş yerinin kepenk ve camlarını kırarak alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, dükkandaki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Gece yarısı korkutan yangın! İş yeri alevlere teslim oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 06:55
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 07:01

’ın Karaağaç Mahallesi’nde 761. Sokak’ta bulunan bir iş yerinden gece geç saatlerde dumanlar yükseldi. Yoğun dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve ekipleri sevk edildi.

Gece yarısı korkutan yangın! İş yeri alevlere teslim oldu

KEPENKLER VE CAMLAR KIRILDI

İş yeri sahibine ulaşılamayınca itfaiye ekipleri zaman kaybetmemek için kepenk kilitlerini ve camları kırarak içeriye müdahalede bulundu. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki binalara sıçramasını önledi.

Gece yarısı korkutan yangın! İş yeri alevlere teslim oldu

TÜM MALZEMELER YANDI

Ancak dükkanda bulunan malzemeler yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparak bölgeyi tamamen güvenli hale getirdi.

Gece yarısı korkutan yangın! İş yeri alevlere teslim oldu

Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu.

