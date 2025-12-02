Menü Kapat
13°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? AÖF kaç dakika sürdüğü ve kaç soru sorulacağı açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınavlarının yapılmasına sayılı günler kaldı. Öğrenciler tarafından AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak ediliyor. AÖF'ün resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklama yapıldı. AÖF kaç dakika sürdüğü ve kaç soru sorulduğu belli oldu.

AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? AÖF kaç dakika sürdüğü ve kaç soru sorulacağı açıklandı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yapılan açıklamalara göre güz dönemi sınavları bu hafta sonu gerçekleştirilecek.

Sınavların gerçekleştirilmesine sayılı günler kala öğrenciler tarafından AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacağı araştırılmaya başlandı. AÖF kaç dakika sürdüğü ve kaç soru sorulduğu da gündemde yer alan konular arasında bulunuyor.

AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? AÖF kaç dakika sürdüğü ve kaç soru sorulacağı açıklandı

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

AÖF'ün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre güz dönemi ara sınavları 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavların oturumları sabah saat 09.30'da, öğleden sonra ise 14.00'te yapılacak. AÖF 2025-2026 eğitim öğretim dönemi sınav takvimi is eşöyle:

Güz Dönemi

  • Ara sınavı: 6-7 Aralık 2025
  • Dönem sonu sınavı: 17-18 Ocak

Bahar Dönemi

  • Ara sınavı: 4-5 Nisan 2026
  • Dönem sonu sınavı: 9-10 Mayıs 2026

Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026

AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? AÖF kaç dakika sürdüğü ve kaç soru sorulacağı açıklandı

AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, KAÇ SORU SORULACAK?

AÖF sınavlarında her ders için 20 soru soruluyor. Öğrencilerin 20 soruyu çözmeleri için 30'ar dakika sınav süresi bulunuyor.

#sınav tarihleri
#Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
#Aöf Sınavları
#Aöf Sınav Takvimi
#2025-2026 Eğitim-öğretim Dönemi
#Aktüel
