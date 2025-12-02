Warner Bros. Discovery satışında sona doğru: Netflix masaya nakit teklifle geldi

Warner Bros. Discovery (WBD), satış sürecinde kritik bir virajı dönerek ikinci tur teklifleri kabul etmeye başladı. Reuters'a konuşan ve konuya yakın bir kaynağın aktardığı bilgilere göre, Netflix'in ağırlıklı olarak nakit içeren teklifi sürecin seyrini değiştirebilir. İhale maratonunun önümüzdeki günlerde veya haftalarda tamamlanması bekleniyor.

DEVLER WBD İÇİN YARIŞIYOR

Paramount Skydance, Comcast ve Netflix cephesindeki bankacılar, hafta sonu boyunca WBD'nin tamamı ya da belirli bölümleri için sundukları teklifleri iyileştirmek adına yoğun bir mesai harcadı.

Yönetim kuruluna sunulan tekliflerin bağlayıcı nitelikte olduğu, böylece şartların sağlanması halinde anlaşmanın hızla onaylanmasına olanak tanıyacağı belirtiliyor. Ancak kaynaklar, masadaki seçeneklerin henüz "nihai" olarak tanımlanmadığının altını çiziyor.

Konuyla ilgili olarak hem Netflix hem de Warner Bros. Discovery cephesinden henüz resmi bir yorum gelmedi. Süreçteki yeni gelişmeyi ilk duyuran mecra ise Bloomberg News oldu.

REDDEDİLEN 60 MİLYAR DOLARLIK TEKLİF VE GEÇMİŞ SÜREÇ

Warner Bros. Discovery, geçtiğimiz hafta teklif sahiplerinden 1 Aralık tarihine kadar önerilerini revize etmelerini istemişti. Reuters'ın daha önce özel haberiyle duyurduğu gelişmeye göre, şirket yönetimi Paramount'un hisse başına yaklaşık 24 dolar, yani toplamda 60 milyar dolar değerindeki nakit ağırlıklı teklifini geri çevirmişti.

HBO ve CNN'in çatı şirketi olan dev medya grubu, ekim ayında stratejik satış opsiyonlarını değerlendirdiğini kamuoyuna duyurmuştu.

MEDYA SEKTÖRÜNDE KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR

Sektördeki konsolidasyon dalgası, Skydance Media ve Paramount Global'in 8,4 milyar dolarlık birleşmesiyle hız kazanmıştı. Politik incelemeler ve hissedar endişeleriyle dolu uzun bir sürecin ardından tamamlanan birleşme, diğer oyuncuları da harekete geçirdi. WBD'nin dahil olacağı olası bir anlaşma, medya endüstrisindeki dengeleri daha da değiştirecek.

Harry Potter ve DC Comics gibi dev markaların arkasındaki stüdyo, geçtiğimiz haziran ayında büyüme gösteren yayıncılık (streaming) işini, geride kalan kablolu yayın biriminden ayırmak amacıyla gelecek yıla kadar stüdyo ve kablo odaklı iki ayrı yapıya bölünme planını açıklamıştı.