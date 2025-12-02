Silivri'de taş ve sopalar havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü! Polis kavgayı havaya ateş açarak ayırabildi

İstanbul Silivri'de Yeni Mahalle KİPTAŞ 2 sitesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, site içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başlayan iki grup arasında gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tarafların polisin müdahalesine direnmesi üzerine ekipler, kalabalığı dağıtmak ve kavgayı kontrol altına almak için havaya uyarı ateşi açtı. Olayın bastırılmasının ardından polis, kavgaya karışan şüphelileri gözaltına aldı. Site içerisinde yaşanan hareketlilik, kavga anları ve polisin müdahalesi, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.