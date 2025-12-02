Böyle kaza ne görüldü ne duyuldu! Hızla gelip yavaşladılar, sonra kafa kafaya çarpıştılar

Kategoriler
Nevşehir'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi yakınlarında feci bir kaza meydana geldi. Plakaları ve sürücü bilgileri henüz öğrenilemeyen iki otomobil, seyir hâlindeyken kafa kafaya çarpıştı. Araçların düşük hızda ilerlemesi, muhtemel bir facianın önüne geçti. Kazanın ardından araçlarda maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadığı belirtildi. O anlar ise KGYS kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.