Bursa'da korkunç kaza kamerada: Motosiklet sürücüsü başını bariyere vurdu, kask parçalandı!

Bursa’da merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi’nde meydana gelen kazada, gece saatlerinde motosiklet sürücüsü Enes Ö., aracıyla fren yapınca, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan motosikletten sürüklenen sürücü başını tünel girişindeki bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredekiler sürücünün yardımına koştu. Sürücünün hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralıya ilk yaptığı müdahale sonrası Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.