Amasya’da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada kamerada!

Amasya’da Burak A. yönetimindeki otomobil, geç saatlerde Yıldızköy mevkiinde karşı yönden gelen Berat K.’nin kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra Hanife A., Burhan A., Birgül Esme, Öznur E. ile diğer otomobildeki Mehmet M. ve Arif E. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine AFAD, itfaiye, acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar ekipleri çabasıyla kurtarılarak ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobiller, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Çarpışma sonucu çıkan yangını, çevreden yetişen mevsimlik tarım işçileri söndürerek faciayı önledi.