Diyarbakır’da feci kaza! iki ticari taksinin çarpıştığı anlar kamerada

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan kavşakta meydana gelen kazada, tali yoldan ana yola kontrolsüz bir şekilde geçmeye çalışan ticari taksi, sol şeritten gelen diğer ticari taksinin hızla çarpmasına neden oldu. Çarpışmanın şiddetiyle taksilerden biri yolun ortasına doğru savrularak yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoförler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.