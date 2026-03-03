Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını açıkladı: İstanbul zirvede, Bayburt sonda

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), nüfus dağılımına göre illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını yeniden belirledi. En fazla milletvekili çıkaran il İstanbul, en az milletvekili çıkaran il ise Bayburt oldu. İşte illere göre milletvekili sayıları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını açıkladı: İstanbul zirvede, Bayburt sonda
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 02:01
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 02:01

Yüksek Seçim Kurulu (), Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) yayımlanan 31 Aralık 2025 nüfus verilerini esas alarak, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nda değişikliğe gitti. YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını ve seçim çevrelerini güncelledi. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

HER İLDE 1 MİLLETVEKİLİ GARANTİ

Karara göre, toplam 600 milletvekilinden her il için 1 milletvekili garantisi verildi. Kalan milletvekillikleri ise nüfusa göre iller arasında dağıtıldı. Çok sayıda milletvekili çıkaran illerde birden fazla seçim çevresi oluşturuldu.

YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını açıkladı: İstanbul zirvede, Bayburt sonda

İSTANBUL VE ANKARA'DA 3, İZMİR VE BURSA'DA 2 SEÇİM ÇEVRESİ

Yapılan hesaplama sonucunda milletvekili sayısı 18’e kadar olan illerin tek seçim çevresi sayıldığı belirtilerek 18’den fazla milletvekili sayısına sahip olan 4 il için çevre düzenlemesine gidildiği aktarıldı. 19-35 arası milletvekili çıkaran illerde 2, 36 ve üzeri milletvekili çıkaran illerin ise 3 seçim çevresine bölündüğü ifade edildi.

Bu hesaplamaya göre, Bursa’dan çıkan 21 milletvekili ve İzmir’den çıkan 28 milletvekili için 2 seçim çevresi, Ankara’dan çıkan 37 milletvekili ve İstanbul’dan çıkan 96 milletvekili için 3 seçim çevresi oluşturuldu.

YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını açıkladı: İstanbul zirvede, Bayburt sonda

Kararda, YSK tarafından seçim çevrelerini belirlerken nüfus dengesi, ilçelerin idari bütünlüğü, coğrafi yakınlık ve ulaşım imkanlarının dikkate alındığı kaydedildi.

Öte yandan, Ankara’nın Güdül ilçesi 2 numaralı seçim çevresinden 3 numaralı seçim çevresine alındı. Komisyon raporunda YSK’nın bu kararının seçim işlemlerinin daha sağlıklı yürütülmesi için alındığı vurgulandı.

EN FAZLA VE EN AZ VEKİL ÇIKARAN İLLER

Milletvekillerinin illere göre dağılımına bakıldığında en fazla milletvekili çıkaran il, Türkiye'nin en kalabalık nüfusa sahip İstanbul oldu. Megakentten çıkan milletvekili sayısı 96 olarak belirlendi.

Bayburt ise 1 milletvekiliyle en az vekil çıkaran şehir oldu.

Ayrıca Ankara 37, İzmir 28, Bursa 21, Antalya 18, Erzincan 2 milletvekili çıkaracak.

YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını açıkladı: İstanbul zirvede, Bayburt sonda
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
YSK kararını verdi: 5 beldede seçim yapılacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fatih Erbakan erken seçim için tarih verdi: Ülkemize hayırlı olsun
ETİKETLER
#ysk
#nüfus verileri
#Milletvekili Dağılımı
#Seçim Çevreleri
#İl Milletvekili Sayıları
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.