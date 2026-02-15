Fatih Erbakan erken seçim için tarih verdi: Ülkemize hayırlı olsun

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde partisinin 3. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Erbakan, kongre öncesi Bilecik'te esnafı ziyaret etti.

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarındaki değişikliklere ilişkin konuşan Fatih Erbakan, “Sayın Cumhurbaşkanının takdiri. Yeni bakanlığa gelen arkadaşlarımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum, Allah hayırlı hizmetler nasip etsin” dedi.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Erken seçime ilişkin de konuşan Erbakan, şunları aktardı:

“2027 yılı içerisinde bir seçim olacağını öngörüyoruz. Bu doğrultuda hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. 2026 yılı seçimden önceki son yılımız olarak değerlendirdiğimiz için gayretli bir şekilde seçimlere hazırlanıyoruz. İnşallah bu yapılacak olan seçimlerin ülkemize ve milletimize de hayırlar getirmesini de Cenabıallah’tan niyaz ediyorum.”

KONGREDE EMEKLİLERE MESAJ

Erbakan, Metristepe Kültür Merkezi'ndeki kongrede yaptığı konuşmada ise Türkiye'nin imkanlar bakımından zengin bir ülke olduğunu söyledi.

İktidara geldikleri takdirde Türkiye'de adil bir düzen oluşturacaklarını belirten Erbakan, şöyle devam etti:

"Tüm bu imkan, asıl sahibi olan millete aktarılacak. İşçinin, memurun, emeklinin yüzü yeniden gülecek. Çiftçinin, köylünün, küçük esnafın yüzü yeniden gülecek. Girişimciye, sanayiciye imkanlar sağlanacak. Geri ödemesiz hibeler yapılacak, teşvikler verilecek. Yeniden, bütün bir ekonominin çarkları dönmeye başlayacak."

"EĞİTİM SİSTEMİNİ ISLAH EDECEĞİZ"

İktidarlarında manevi kalkınmaya da önem vereceklerini belirten Erbakan, projelerine ilişkin örnekler sunarak şunları söyledi:

"İnşallah eğitim sistemini, müfredatı ıslah ederek, Erbakan hocamızın yıllarca söylediği gibi, 'Nefse esaret yerine nefis terbiyesini esas alan' nesiller yetiştireceğiz. Dünyacı değil ahiret öncelikli nesiller. Kuvveti değil hakkı üstün tutan nesiller. Materyalist değil maneviyatçı nesiller. İslam'ın sadece şekilden ibaret olmadığını, aynı zamanda adalet, ahlak ve dürüstlük olduğunu bilen nesiller."

Yeniden Refah Partisi Bozüyük İlçe Başkanı Aykut Kayacık, yeniden ilçe başkanı seçildi.