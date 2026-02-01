Menü Kapat
TGRT Haber
 | Selahattin Demirel

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ittifak için sinyali verdi: 4 parti bir araya gelebilir

Türk siyasetinde yeni bir ittifakın oluşmasına yönelik önemli bir açıklama geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 4 partinin ismini sayarak "ittifak" sinyali verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ittifak için sinyali verdi: 4 parti bir araya gelebilir
01.02.2026
AA
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 19:00

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Çanakkale'deki bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, kentin tarihteki rolü ve önemine değindi.

Yeniden Refah Partisi olarak her an bir seçim olabileceği düşüncesiyle Türkiye genelinde halkla ve teşkilatla buluşmaları gerçekleştirdiklerini belirten Kılıç, "Seçim yoksa da geçim vardır. Seçim derdinden daha önemli olan dert, geçim derdidir. Bugün Türkiye'de maalesef daha yeni yılın ilk asgari ücreti, çalışanın cebine girmeden açlık sınırının altında kalmıştır." diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ittifak için sinyali verdi: 4 parti bir araya gelebilir

Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşulların erken seçimi zorunlu kıldığını ifade eden Kılıç, çok fazla mağduriyet oluşturulduğunu dile getirdi.

"REFAHYOL HÜKÜMETİ DÜŞÜRÜLMESEYDİ PKK MESELESİ OLMAYACAKTI"

"Milli Görüş, terörden ekonomiye, tarımdan milli güvenliğe Türkiye'nin bütün köklü kronik sorunlarına 30-40 yıl önce çok büyük ve kalıcı çözümler getirmiş olan bir siyasi partidir." diyen Kılıç, "Eğer 28 generalleri tarafından Refahyol hükümeti düşürülmüş olmasaydı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın başbakanlığı döneminde bugün Türkiye'nin PKK meselesi diye bir sorunu olmayacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türk bayrağı gölgesinde, milletin kader birliği içinde 86 milyon tek yumruk olarak geleceğe yürüme konusunda kararlı olduklarını belirten Kılıç, böldürmeyeceklerini, bilakis birleştirerek büyütmeye devam edeceklerini kaydetti.

"AK PARTİ VE CHP İLE AYNI İTTİFAKTA YER ALMA İHTİMALİMİZ YOK"

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, erken seçim olması halinde herhangi bir partiyle aynı masaya oturup oturmayacaklarına yönelik soruya, şu cevabı verdi:

"Türkiye'nin kronik sorunlarının arka planında AK Parti iktidarı olduğu gibi aslında bir yönüyle de Cumhuriyet Halk Partisi var. Bugün AK Parti sorunların kaynağı durumunda, Cumhuriyet Halk Partisi de çözümün adresi olamıyor ana muhalefet partisi olarak. CHP de maalesef belediyelerde görülen davaların gündemine takılıp kalmış durumda. İktidarın büyük bir baskısı var, kabul ediyoruz, farkındayız ama Cumhuriyet Halk Partisi bu türbülanstan çıkıp Türkiye için alternatif umut olamıyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ittifak için sinyali verdi: 4 parti bir araya gelebilir

Dolayısıyla Yeniden Refah Partisi olarak milletimize şunu söylüyoruz: Aziz milletimiz AK Parti'ye mahkum değilsiniz, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi bloğuna da mahkum değilsiniz. Birlikte yeni bir yol açabiliriz. Üçüncü bir yolu diğer partilerle birlikte inşa edebiliriz. Biz buna varız. Yeniden Refah, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, daha birçok partinin öncülüğünde bir seçim birlikteliği oluşturulabilir. Gerekirse bu birliktelik, seçim sath-ı mailinde Türkiye'yle ilgili ortak kaygıları olan, ortak değerleri taşıyan, ortak gelecek ufkuna sahip olan diğer partilerle de ittifaka dönüşebilir. Yeniden Refah Partisi olarak yaklaşan genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti'yle ittifakta olma ihtimalimiz de yok, Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı ittifakta yer alma ihtimalimiz de yok. Yeni yolu açacağız, üçüncü bir yol olarak milletimizin gerçek umudu ve nihai adresi olacağız. Hedefimiz budur."

"PARTİMİZ BARAJIN ÜZERİNDE AMA YETMEZ"

"Türkiye genelinde seçim olsa partinizi nerede görüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Kılıç, üye sayısına, çalışma gayretlerine, 81 ildeki potansiyel ve performanslarına baktıkları zaman Yeniden Refah Partisi'ni barajın üzerinde gördüklerini belirterek, "Ama barajın üzerinde olmak yetmez, bir sinerji yapmak, birliktelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok güçlü bir grup oluşturmak lazımdır diyoruz. Eğer bizim düşündüğümüz gibi düşünür de üçüncü yolu diğer partilerle açabilirsek, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalacak bir alternatif ortaya çıkarabiliriz." görüşlerini aktardı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ittifak için sinyali verdi: 4 parti bir araya gelebilir

Bir soru üzerine Kılıç, bahis bu kadar yaygınlaşırken futbolun temiz kalmasının mümkün olmayacağını vurgulayarak, bundan Türkiye'nin elini eteğini çekmesi gerektiğini dile getirdi.

"DEVLET ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALMAMALI"

Kılıç, bir gazetecinin "Asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini söylediniz. Böyle bir durumda KOBİ'leri nasıl sübvansiyon etmeyi düşünüyorsunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Orada diyoruz ki asgari ücretin brütü zaten 40 bin liranın üzerinde. Devlet yüksek vergi alıyor asgari ücretten. Devletin asgari ücret üzerinden alınan vergilerden feragat etmesi lazım. Devletin elini taşın altına koyması lazım. Yükün altına devletin girmesi lazım. Yani kamu maliyesinin sorumluluk üstlenmesi lazım. Sorumluluğu tek başına işverene bırakmaması lazım. Türkiye'de verginin tavana yayılması lazım."

#Politika
