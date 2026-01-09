Aydın'da gazeteciye silahlı saldırı: Yeniden Refah İl Başkanı Hüseyin Kaya gözaltına alındı

Kategoriler
Aydın’ın Söke ilçesi, akşam saatlerinde cadde ortasında gerçekleşen silahlı bir saldırıyla sarsıldı. Edinilen bilgilere göre olay, Aydın Caddesi üzerinde meydana geldi. Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya ile bölgede gazetecilik yapan Durmuş Tuna arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin Kaya, yanındaki tabancayla Durmuş Tuna’ya ateş açtı. Bacağından yaralanan Tuna, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan gazeteci Durmuş Tuna’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.
Olayın ardından polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Hüseyin Kaya, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Yapılan ilk incelemelerde, Kaya ile Tuna arasında bir haber sitesinde yayımlanan yazı nedeniyle geçmişe dayalı bir husumet bulunduğu iddia edildi. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş kapsamlı tahkikat devam ediyor.
Öte yandan Yeniden Refah Partisi'nin resmi internet sitesinde il başkanlarının bulunduğu sayfada Aydın ilinin başkanının listeden çıkarıldığı görüldü.