Yeniden Refah Partisi Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut'u ihraç etti

Yeniden Refah Partisi'nde önemli bir gelişme meydana geldi. Partiden yapılan açıklamada Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut'un ihraç edildiği duyuruldu.

Konu hakkında yapılan yazılı açıklamada "Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut’un, partimizin ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilmesine karar verilmiştir." denildi.

İL BAŞKANLIĞI İHRAÇ GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Partinin Yozgat İl Başkanlığı, Karadavut'un ihraç gerekçesini açıkladı. Açıklamada 3 madde öne çıkarken şu ifadelere yer verildi:

1. Kurumsal Düzen ve Görev İhmali:

Parti organlarından izin almadan açıklama veya yayın yapmak.

Verilen görevleri ihmal etmek veya yerine getirmemek.

Teşkilat içindeki uyumu ve iş birliğini bozacak davranışlarda bulunmak.

2. Parti İçi Gizlilik ve Sadakat:

Kapalı toplantılarda konuşulanları dışarı sızdırmak.

Parti içi birlik ve beraberliği sarsıcı tutumlar sergilemek.

Medya aracılığıyla parti içi müzakereleri izinsiz yaymak.

3. Etik ve İdeolojik İhlaller (Ağır Kusurlar):

Milli Görüş ve "Ahlaklı Belediyecilik" ilkelerine aykırı hareket etmek.

Parti nüfuzunu şahsi menfaatler için kullanmak.

Yetkisiz şekilde diğer partilerle temas kurmak.

Parti tüzüğüne ve politikalarına açıkça aykırı davranmak.

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİASI

Yeniden Refah Partisi'nin ihraç kararı aldığı Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut'un, pazartesi günü AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek törenin ardından AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü.

7 OY FARKLA KAZANMIŞTI

Davut Karadavut, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde oyların bin 333'ünü alarak yüzde 44.47 oy oranına ulaşmış, seçimi ikinci sırada tamamlayan AK Parti adayı Şabettin Aksoy ise bin 326 oyla yüzde 44.24 oy oranında kalmıştı.