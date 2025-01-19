Ankara'yı hareketlendiren kulis! AK Parti'ye geçecekler: Aralarında vekiller ve belediye başkanları da var

19 Ocak 2025 09:47 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 09:49

Kulis bilgilerine göre; AK Parti’ye çok sayıda yeni katılım olacak. AK Parti'ye geçecek olan kişiler arasında milletvekilleri ve belediye başkanlarının da olduğu belirtildi. İsimlerin 23 Şubat'taki kongre duyurulması bekleniyor.

AK Parti ilçe kongrelerinin yüzde 98’ini, il kongrelerinin ise yüzde 80’ini tamamladı. Son dönemde AK Parti’ye muhalefetten geçenler olmak üzere katılımlar katlanarak sürüyor. Bu süreçte partinin üye sayısı ise rekorlar kırarak 11 milyon 300 bine ulaşmış durumda...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Önümüzdeki günlerde AK Parti’ye en az dört milletvekili ile 20 belde veya ilçe belediye başkanının katılması bekleniyor.

GELECEK, DEVA VE İYİ PARTİ'DEN İSİMLER VAR

Bu geçişlerin AK Parti grup toplantılarında veya 23 Şubat’ta gerçekleştirilecek büyük kongrede toplu olarak duyurulması bekleniyor. Kulislerde; AK Parti'ye katılacak milletvekillerinin Gelecek, DEVA ve İYİ Parti’den olabileceği konuşuluyor.

"PARTİMİZ BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK"

Katılımların her geçen gün arttığını belirten AK Parti kaynakları geleceğe dair söz söylemek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Partimize yoğun bir teveccüh var. Türkiye’de temsiliyeti en geniş siyasi partiyiz. Her farklı görüş ve inanıştan üyemiz var. Türkiye’nin temel değerlerine karşı bir duruşu olmayan herkese kapımız açık. Türkiye Yüzyılı’nda söz sahibi olmak isteyen herkesi bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde de katılımlar sürecek ve partimiz büyümeye devam edecek"

SON DÖNEMDE AK PARTİ'YE GEÇENLER

Öte yandan Milletvekilleri Dursun Ataş, Seyithan İzsiz, Ersagun Yücel, İdris Nebi Hatipoğlu (İYİ Parti) Suat Pamukçu (Yeniden Refah), Nedim Yamalı (Gelecek) ile 13 belediye başkanı farklı tarihlerde partilerinden istifa edere AK Parti’ye geçmişti.