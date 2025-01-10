Eski AK Partili Ahmet İyimaya hayatını kaybetti! Siyasilerden başsağlığı mesajları peş peşe geldi

10 Ocak 2025 00:09 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 00:13

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonlarına Başkanlık yapan ve Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Bakan Murat Kurum 74 yaşında hayata gözlerini yuman İyimaya için başsağlığı mesajı yayımladı.

Eski TBMM Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürütmüş olan AK Parti üyesi Ahmet İyimaya, 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Ahmet İyimaya’nın vefatını, AK Parti​ Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özcan, "Partimizin önceki dönem Amasya ve Ankara milletvekilliğini yapmış, Anayasa ve Adalet Komisyonları eski başkanı, kıymetli siyasetçilerimizden Ahmet İyimaya ağabeyin Rahmet-i Rahman’a yürüdüğünü üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

Ahmet İyimaya, yarın (10 Ocak Cuma) Ankara’da öğlen namazı sonrası toprağa verilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Ahmet İyimaya için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "AK Parti’mizin çatısı altında, milletimize hizmet yolunda uzun yıllar birlikte yürüdüğümüz, üstlendiği görevlerle ülkemize önemli hizmetlerde bulunan değerli dava arkadaşımız, eski milletvekilimiz Ahmet İyimaya’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Ahmet İyimaya Beyefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Meclisimizde birlikte görev yaptığı milletvekillerimize ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin." dedi.

BAKAN KURUM'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum, İyimaya için taziye mesajı yayımladı. Bakan Kurum, "Başımız sağ olsun. Ahmet İyimaya ağabeyimizi kaybettik. Hakkı söylemekten geri durmayan, demokrasi aşığı, kitap sevdalısı, çok değerli bir siyaset ve hukuk insanıydı. Allah rahmet etsin. Mekânı cennet olsun." dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden Ahmet İyimaya için başsağlığı mesajı yayımladı. Çelik paylaşımında, "Çok üzgünüz... Acımız çok büyük... Zor siyasi yollarda omuz omuza yürüdüğümüz değerli büyüğümüz, milletvekilimiz Ahmet İyimaya ağabeyimiz vefat​ etti. Bilge bir hukukçu, nitelikli bir siyaset adamı ve millete adanmış yolumuzun sadık bir emekçisiydi. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Değerli ailesinin, milletimizin ve yol arkadaşlarımızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AHMET İYİMAYA KİMDİR?

Ahmet İyimaya, Amasya​'da 22 Kasım 1950'de doğdu. Ahmet İyimaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitirdi.

Türk Hukuk Kurumu Bilim Kurulu Üyeliği, TEMA Vakfı Kurucu Danışma Kurulu Üyeliği yaptı. Ahmet İyimaya, 1996-1997 yıllarında Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu.

20, 21. Dönem Amasya, 23., 24.ve 25. Dönem Ankara Milletvekili olarak görev aldı.