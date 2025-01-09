Ahmet İyimaya kimdir? Eski AK Parti milletvekili Ahmet İyimaya hayatını kaybetti
23, 24, 25 ve 26. dönemde AK Parti'den Ankara milletvekili olan Ahmet İyimaya Ankara’da hayatını kaybetti. Ahmet İyimaya’nın kariyeri vefat haberinin ardından merak edilenler arasına girdi.
Doğru Yol Partisi ve AK Parti'den uzun dönem milletvekilliği yapan TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının eski başkanı Ahmet İyimaya 74 yaşında hayatını kaybetti.
AHMET İYİMAYA CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?
Ahmet İyimaya'nın cenazesi, 10 Ocak Cuma günü (yarın) ikindi namazına müteakip Kocatepe Camisi'nden kaldırılacak.
Kılınacak namazın ardından Ahmet İyimaya, Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.
AHMET İYİMAYA KİMDİR?
Ahmet İyimaya, Amasya'da 22 Kasım 1950'de doğdu.
Ahmet İyimaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitirdi.
Türk Hukuk Kurumu Bilim Kurulu Üyeliği, TEMA Vakfı Kurucu Danışma Kurulu Üyeliği yaptı.
Ahmet İyimaya, 1996-1997 yıllarında Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu.
20, 21. Dönem Amasya, 23., 24.ve 25. Dönem Ankara Milletvekili olarak görev aldı.