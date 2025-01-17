Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye davet etmişti! CHP'li başkandan 'hoş geldiniz' mesajı

17 Ocak 2025 18:25 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 18:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta görüşerek partisine davet ettiği CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçeye ziyareti öncesi ''Sayın Cumhurbaşkanımız Yüreğir'imize hoş geldiniz'' yazılı bir pankart astırdı.

CHP​ Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan​'ın CHP'li bir belediye başkanına AK Parti​'ye geçmesi için teklifte bulunduğunu söylemesinin ardından CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, CHP'li o ismin kendisi olduğunu belirtmişti.

Çıkan iddiaların ardından konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Adana ile ilgili genel bir konuşma yapılacağı düşüncesindeydim. Cumhurbaşkanımız nezaket içerisinde bizi karşıladı. Görüşme öncesinde ve sonrasında Genel Merkez'i, Sayın Genel Başkanımızı bilgilendirdim. Cumhurbaşkanımız ne zaman isterse görüşürüm" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN PANKART YAPTIRDI

CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Yüreğir'deki programı öncesinde ilçeye "Sayın Cumhurbaşkanımız Yüreğir'imize hoş geldiniz" pankartı astırması dikkatlerden kaçmadı.

'İLLEGAL BİR DURUM YOK'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 4 gün önceki MYK sonrası açıklamalarda bulunmuş ve 'AK Parti'ye davet' iddialarıyla ilgili "Cumhurbaşkanımızla görüşmek isteyen çok belediye başkanı oluyor. Ortada illegal bir durum yok" demişti.