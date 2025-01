Ali Demirçalı kimdir? 2024 yerel seçimlerinde Adana Yüreğir Belediye Başkanı seçildi

13 Ocak 2025 16:58 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 17:16

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ali Demirçalı hakkında kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevapları merak ediliyor. Ali Demirçalı 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Adana Yüreğir Belediye Başkanı olarak aday oldu ve seçimleri kazandı.

ALİ DEMİRÇALI KİMDİR?

Ali Demirçalı, 1 Nisan 1965 yılında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dünyaya geldi.

Liseden mezun olduktan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü kazandı.

Daha sonra üniversiteyi yarıda bırakarak özel bir sektörde çalışmaya başladı.

Kurucu ortağı olduğu Ara İnş. Ltd., A.F.D. Yapı Ltd., Asal Yapı Ltd. ve Astay İnşaat Turizm Sanayi Ltd. şirketinde görev aldı.

2011 yılında düzenlenen genel seçimlerde ise CHP'den Adana Milletvekili oldu.

Mecliste, Milli Savunma Komisyonu'nda görev alan Ali Demirçalı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Adana Yüreğir Belediye Başkanı olarak seçildi.

Ali Demirçalı evli ve iki çocuk babasıdır.

YÜREĞİR NEREDE?

Yüreğir, Adana'nın bir ilçesidir. Seyhan Nehri'nin yanında bulunan Yüreğir, 5 Haziran 1986 tarihinde belediye olmuştur.

İlçenin kuzeyinde İmamoğlu, kuzeybatısında Karaisalı, batısında Seyhan, doğusunda Ceyhan, güneyinde ise Yumurtalık ve Karataş ilçeleri yer alıyor.

İlk ve Orta Çağ'da önemli yerleşim bölgelerinden biri olan ilçede su kemerleri, hamam, kervansaray gibi birçok tarihi yapı bulunuyor.