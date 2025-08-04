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Aksaray'da ilginç olay! 0.01 promille cezadan kurtuldu: Sevinci kameralara yansıdı

Aksaray'da uygulamaya takılan alkollü sürücü, yasal hakkı olan 20 dakika bekleme süresini kullandı. Süresi dolduktan sonra alkolmetreye üfleyen sürücü, tam sınır olan 0.50 promil alkollü çıktı. Cezadan ve ehliyetine el konulmasından 0.01 promil ile kurtulan sürücünün sevinci kameraya yansıdı.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 10:12

'da arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen Güven U., şehir merkezi istikametine doğru yola çıktı. Bölgede uygulama yapan ve asayiş ekipleri, Güven U.'nun kullandığı otomobili durdurdu. ve ruhsat kontrolünden geçirilen Karadenizli sürücü, polis memurunun alkolmetre uzatması üzerine az alkol aldığını söyledi.

Aksaray'da ilginç olay! 0.01 promille cezadan kurtuldu: Sevinci kameralara yansıdı

Bunun üzerine polis memurları sürücüye yasal hakkı olan 20 dakika bekleme süresi verdi. 20 dakika geçtikten sonra alkolmetreye üfleyen sürücü, tam yasal sınır olan 0.50 promil alkollü çıktı.

Aksaray'da ilginç olay! 0.01 promille cezadan kurtuldu: Sevinci kameralara yansıdı

0.01 promil ile cezadan ve ehliyetine el konulmasından kurtulan Karadenizli sürücü arkadaşlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.

Aksaray'da ilginç olay! 0.01 promille cezadan kurtuldu: Sevinci kameralara yansıdı

Sevinçleri kameraya da yansıyan sürücü ve arkadaşları, polis memurlarına yasal haklarını hatırlatıp 20 dakika süre verdiği için teşekkür etti. Kameraya yansıyan o anlar herkesi gülümsetti.

Aksaray'da ilginç olay! 0.01 promille cezadan kurtuldu: Sevinci kameralara yansıdı


Sürücü Güven U., basın mensuplarına, "Ben hayatımda ilk defa böyle bir şeye düşüyorum. İlk defa alkol almıyorum, öyle değil tabii ki de içmiyorum bu içkiyi yani" dedi.

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