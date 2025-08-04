Trump için askeri jetler havalandı, 2 sivil uçağa müdahale

ABD Başkanı Donald Trump için askeri jetler havalandı. Trump, dün Bedminster Golf Kulübündeyken hava sahasına giriş için belirlenen geçici yasağın gün içinde 2 uçak tarafından ihlal edildiği bildirildi.

İŞARET FİŞEĞİ ATEŞLENDİ

Fox News kanalının haberine göre, Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığından (NORAD) yapılan açıklamada, ihlallere karşı NORAD'a ait askeri jetlerin havalandığı ve sivil uçakların pilotlarının dikkatini dağıtmak için işaret fişeği ateşlediği ifade edildi.

''HAVA SAHASI YASAKLARINI İHLAL ETMEYİN!''

İşaret fişeklerinin, sivil uçakların ve karadaki halkın güvenliği gözetilerek ateşlendiği bilgisine yer verilen açıklamada, pilotlara, Bedminster üzerinde uçmadan önce gerekli mercileri bilgilendirmeleri ve hava sahası yasaklarını ihlal etmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu.