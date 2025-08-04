Rusya ve ABD arasında sular ısınıyor: 2 nükleer denizaltı konuşlandırıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Washington seyahati öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Gazeteciler, eski Rusya Devlet Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in nükleerle ilgili açıklamalarının ardından "hazırlıklı olunmalı" diyen Trump'a, nükleer denizaltıların konumuna ilişkin soru yöneltti.

Başkan Trump, gazetecilerin sorusuna "Denizaltılar bölgede, olmaları gereken yerde." cevabını verdi.

RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA

Trump ayrıca, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ilerleyen günlerde Rusya'yı ziyaret edeceğini ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle Moskova yönetimine yönelik yeni yaptırımların planlandığını aktardı.

TRUMP VE MEDVEDEV ARASINDA NELER OLDU?

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyerek, Rusya'ya 10 ya da 12 günlük süre vereceğini, Ukrayna ile anlaşmaya varması gerektiğini söylemişti. Trump'ın bu sözlerine Rusya'dan sert tepki gelmişti.

Medvedev, ABD liderini 'sorumsuz ve tehlikeli' olarak nitelendirdiği bir yazılı açıklama yayımlamıştı.

''SAVAŞA DOĞRU ATILAN BİR ADIM!''

Medvedev, Trump’ın Rusya’yı İran veya İsrail gibi algılamaması gerektiğini belirterek, "Her yeni ültimatom, bir tehdit ve Rusya ile Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle savaşa doğru atılan bir adımdır," ifadelerini kullanmıştı.

''JOE'NUN YOLUNDAN GİTMEYİN!''

''İki şeyi hatırlamalı. Rusya, İsrail ya da İran değil.'' diyen Medvedev, ABD'nin eski lideri Joe Biden'a atıfta bulunarak, ''Uykucu Joe'nun yolundan gitmeyin" demişti.

Medvedev'i hedef alan ABD lideri, "Ayrıca hala başkan olduğunu sanan başarısız eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev'e söyleyin, ağzını toplasın. Tehlikeli yerlere giriyor!" dedi.

Trump'ın, Medvedev'e karşı bu çıkışı, bir ilk olarak kayıtlara geçti.

TRUMP'TAN NÜKLEER DENİZALTI EMRİ

ABD Başkanı Trump, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Medvedev'in açıklamalarına tepki olarak "iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması" emrini verdiğini açıklamıştı.

Trump, açıklamasında, "Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in son derece kışkırtıcı açıklamaları üzerine iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılmasını emrettim." ifadesini kullanmıştı.

Gazetecilere 1 Ağustos'ta değerlendirmede bulunan Trump, O (Medvedev), nükleer silahlar hakkında konuşuyordu, nükleer silahlar hakkında konuştuğunuzda buna hazırlıklı olmalıyız. Biz tamamen hazırız." ifadesini kullanmıştı.