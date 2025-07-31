Trump ile Rus yetkili Medvedev arasında sular ısınıyor: 'Ölü el' hatırlatması

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev arasında tansiyon gitgide yükseliyor. Trump'ın, Medvedev'e yönelik 'ağzını toplasın' uyarısının ardından Rus yetkiliden cevap geldi.

Medvedev, Trump'a 'Ölü el' hatırlatması yaptı ve gelen tepki üzerine ''Rusya'nın doğru yolda olduğunun göstergesidir'' dedi. Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, ''Eski bir Rus başkanının sözleri, Birleşik Devletler’in büyük başkanında bu kadar sinirli bir tepki yaratıyorsa, demek ki biz doğru olanı yapıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

'Ölü el' hatırlatması yapan Rus yetkili, Trump'a birinin, ''Efsanevi ölü elin ne kadar tehlikeli olabileceğini hatırlamasını” da söyledi.

ÖLÜ EL NEDİR?

"Ölü el", Rus hükümeti yok edilirse otomatik olarak misilleme yapacak şekilde tasarlanmış gizli bir sistem olarak biliniyor. Eğer tüm Rus liderleri emir veremez hale gelirse, bu sistem otomatik olarak dünyadaki neredeyse her ülkeye nükleer füzeler fırlatmak üzerine tasarlandı.

TRUMP MEDVEDEV'E NE DEDİ?

Medvedev'i hedef alan ABD lideri, "Ayrıca hala başkan olduğunu sanan başarısız eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev'e söyleyin, ağzını toplasın. Tehlikeli yerlere giriyor!" dedi.

Trump'ın, Medvedev'e karşı bu çıkışı, bir ilk olarak kayıtlara geçti.

MEDVEDEV NE DEMİŞTİ?

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyerek, Rusya'ya 10 ya da 12 günlük süre vereceğini, Ukrayna ile anlaşmaya varması gerektiğini söylemişti. Trump'ın bu sözlerine Rusya'dan sert tepki gelmişti.

Medvedev, ABD liderini 'sorumsuz ve tehlikeli' olarak nitelendirdiği bir yazılı açıklama yayımlamıştı.

''SAVAŞA DOĞRU ATILAN BİR ADIM!''

Medvedev, Trump’ın Rusya’yı İran veya İsrail gibi algılamaması gerektiğini belirterek, "Her yeni ültimatom, bir tehdit ve Rusya ile Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle savaşa doğru atılan bir adımdır," ifadelerini kullanmıştı.

''JOE'NUN YOLUNDAN GİTMEYİN!''

''İki şeyi hatırlamalı. Rusya, İsrail ya da İran değil.'' diyen Medvedev, ABD'nin eski lideri Joe Biden'a atıfta bulunarak, ''Uykucu Joe'nun yolundan gitmeyin" demişti.