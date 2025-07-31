Savaş çanlarını çaldıran Rus yetkili Medvedev'e, ABD lideri Trump'tan çok sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ı, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev kızdırdı. Geçtiğimiz günlerde, Trump'ın Rusya'ya verdiği süreye tepki gösterirken savaş çanlarını çalan Medvedev, ABD liderinin hedefine oturdu.

''SÖYLEYİN AĞZINI TOPLASIN!''

Hindistan ve Rusya arasındaki ticari ilişkiler üzerine konuşan Trump, "Hindistan, Rusya'yla ne yapıyor umrumda değil. Ölü ekonomilerini beraber batırabilirler, beni ilgilendirmez. Rusya'yla da neredeyse hiç ticaret yapmıyoruz, böyle kalsın" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerinin ardından Medvedev'i hedef alan ABD lideri, "Ayrıca hala başkan olduğunu sanan başarısız eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev'e söyleyin, ağzını toplasın. Tehlikeli yerlere giriyor!" dedi.

Trump'ın, Medvedev'e karşı bu çıkışı, bir ilk olarak kayıtlara geçti.

MEDVEDEV NE DEMİŞTİ?

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyerek, Rusya'ya 10 ya da 12 günlük süre vereceğini, Ukrayna ile anlaşmaya varması gerektiğini söylemişti. Trump'ın bu sözlerine Rusya'dan sert tepki gelmişti.

Medvedev, ABD liderini 'sorumsuz ve tehlikeli' olarak nitelendirdiği bir yazılı açıklama yayımlamıştı.

''SAVAŞA DOĞRU ATILAN BİR ADIM!''

Medvedev, Trump’ın Rusya’yı İran veya İsrail gibi algılamaması gerektiğini belirterek, "Her yeni ültimatom, bir tehdit ve Rusya ile Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle savaşa doğru atılan bir adımdır," ifadelerini kullanmıştı.

''JOE'NUN YOLUNDAN GİTMEYİN!''

''İki şeyi hatırlamalı. Rusya, İsrail ya da İran değil.'' diyen Medvedev, ABD'nin eski lideri Joe Biden'a atıfta bulunarak, ''Uykucu Joe'nun yolundan gitmeyin" demişti.