Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

İngiltere'de filmleri aratmayan hırsızlık! 427 milyon lira değerinde telefon buhar oldu

İngiltere'de 12 bin adet Samsung Galaxy Z Flip7 ve Z Fold7 model telefonlarını taşıyan bir kamyon, Londra Heathrow Havalimanı'ndan çalındı

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İngiltere'de filmleri aratmayan hırsızlık! 427 milyon lira değerinde telefon buhar oldu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 10:30

'un büyük ilgi gören yeni nesil katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7, daha satışa sunulalı birkaç hafta olmuşken İngiltere'de büyük bir hırsızlık olayının merkezine oturdu.

Ice Universe hesabının aktardığı bilgilere göre, yaklaşık 7,9 milyon sterlin (ortalama 427 milyon TL) değerindeki cihazları taşıyan bir kamyon, Londra Heathrow Havalimanı'ndan çalındı. Kaba bir hesaplamayla kamyonda 12 bin adet telefonun bulunduğu tahmin ediliyor.

İngiltere'de filmleri aratmayan hırsızlık! 427 milyon lira değerinde telefon buhar oldu

Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, çalınan telefonların IMEI numaraları üzerinden uzaktan erişimle kara listeye alınabileceği ve yasa dışı satış ya da aktivasyon girişimlerinin engelleneceği öngörülüyor.

İngiltere'de filmleri aratmayan hırsızlık! 427 milyon lira değerinde telefon buhar oldu

9 Temmuz'da tanıtılan ve 25 Temmuz'da satışa çıkan Galaxy Z Flip 7 ve Z Fold 7, Samsung'un "bugüne kadarki en ince ve hafif katlanabilir telefonları" olarak karşımıza çıktı. Merak edenler için cihazların teknik özellikleri şu şekilde:

GALAXY Z FLIP 7 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • İkincil ekran: 4.1 inç, 948 x 1048 piksel, Super AMOLED, 120Hz, 2600 nit
  • Ana ekran: 6.9 inç, 2520 x 1080, Dynamic AMOLED 2X, 1-120Hz, HDR10+
  • İşlemci: Samsung Exynos 2500
  • Depolama ve bellek: 256 / 512 GB
  • Kamera: 50 Megapiksel ana kamera OIS, f/1.8 + 12 Megapiksel ultra geniş açı, f/2.2
  • Selfie kamera: 10 Megapiksel, f/2.2
  • Batarya: 4.300 mAh, 25W kablolu, kablosuz şarj
  • Boyut: 13.7 mm (katlı), 6.5 mm (açık)
  • Diğer: NFC, parmak izi sensörü (yan tarafta), IP48, Bluetooth, 5G, Wi-Fi
  • İşletim sistemi: Android 16, One UI 8
  • Yapay zeka: Gemini, Circle to Search, Live Translate, Note Assist, Call Assist, Writing Assist, Photo Assist ve dahası...
İngiltere'de filmleri aratmayan hırsızlık! 427 milyon lira değerinde telefon buhar oldu

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 7 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Dış ekran: 6.5 inç, HD+, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x
  • İç ekran: 8 inç, QXGA+, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x
  • İşlemci: Snapdragon 8 Elite for Galaxy
  • Depolama ve bellek: 256GB, 512GB, 1TB, 12GB, 16GB RAM
  • Arka kamera: 200 Megapiksel (geniş) + 12 Megapiksel (ultra geniş) + 10 Megapiksel (telefoto)
  • Ön kamera: 10 Megapiksel (ana ekran) + 10 Megapiksel (kapak ekranı)
  • Batarya: 4400 mAh
  • Boyut ve ağırlık: 8.9mm (katlı), 4.2mm (açık), 215 g
  • Dayanıklılık: Corning Gorilla Glass Ceramic 2, Gelişmiş Armor Alüminyum, Armor FlexHinge, IP48
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kedilere işkence ağı çökertildi! Görüntüleri dünyaya satıyorlarmış
65 yıl önce Türkiye'den kaçırılmıştı! Dünyaca ünlü heykel Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne getirildi
ETİKETLER
#samsung
#Galaxy Z Flip 7
#Galaxy Z Fold 7
#Katlanır Telefon
#Telefon Hırsızlığı
#Londra Heathrow Havalimanı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.