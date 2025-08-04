İngiltere'de filmleri aratmayan hırsızlık! 427 milyon lira değerinde telefon buhar oldu

Samsung'un büyük ilgi gören yeni nesil katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7, daha satışa sunulalı birkaç hafta olmuşken İngiltere'de büyük bir hırsızlık olayının merkezine oturdu.

Ice Universe hesabının aktardığı bilgilere göre, yaklaşık 7,9 milyon sterlin (ortalama 427 milyon TL) değerindeki cihazları taşıyan bir kamyon, Londra Heathrow Havalimanı'ndan çalındı. Kaba bir hesaplamayla kamyonda 12 bin adet telefonun bulunduğu tahmin ediliyor.

Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, çalınan telefonların IMEI numaraları üzerinden uzaktan erişimle kara listeye alınabileceği ve yasa dışı satış ya da aktivasyon girişimlerinin engelleneceği öngörülüyor.

9 Temmuz'da tanıtılan ve 25 Temmuz'da satışa çıkan Galaxy Z Flip 7 ve Z Fold 7, Samsung'un "bugüne kadarki en ince ve hafif katlanabilir telefonları" olarak karşımıza çıktı. Merak edenler için cihazların teknik özellikleri şu şekilde:

GALAXY Z FLIP 7 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İkincil ekran : 4.1 inç, 948 x 1048 piksel, Super AMOLED, 120Hz, 2600 nit

: 4.1 inç, 948 x 1048 piksel, Super AMOLED, 120Hz, 2600 nit Ana ekran : 6.9 inç, 2520 x 1080, Dynamic AMOLED 2X, 1-120Hz, HDR10+

: 6.9 inç, 2520 x 1080, Dynamic AMOLED 2X, 1-120Hz, HDR10+ İşlemci : Samsung Exynos 2500

: Samsung Exynos 2500 Depolama ve bellek : 256 / 512 GB

: 256 / 512 GB Kamera : 50 Megapiksel ana kamera OIS, f/1.8 + 12 Megapiksel ultra geniş açı, f/2.2

: 50 Megapiksel ana kamera OIS, f/1.8 + 12 Megapiksel ultra geniş açı, f/2.2 Selfie kamera : 10 Megapiksel, f/2.2

: 10 Megapiksel, f/2.2 Batarya : 4.300 mAh, 25W kablolu, kablosuz şarj

: 4.300 mAh, 25W kablolu, kablosuz şarj Boyut : 13.7 mm (katlı), 6.5 mm (açık)

: 13.7 mm (katlı), 6.5 mm (açık) Diğer : NFC, parmak izi sensörü (yan tarafta), IP48, Bluetooth, 5G, Wi-Fi

: NFC, parmak izi sensörü (yan tarafta), IP48, Bluetooth, 5G, Wi-Fi İşletim sistemi : Android 16, One UI 8

: Android 16, One UI 8 Yapay zeka: Gemini, Circle to Search, Live Translate, Note Assist, Call Assist, Writing Assist, Photo Assist ve dahası...

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 7 TEKNİK ÖZELLİKLERİ