Gençlerin tabanca ile tehlikeli oyunu kamerada

Mersin merkez Mezitli ilçesindeki bir bahçede meydana gelen olayda, zeytin bahçesinde bulunan yaşları 18'den küçük iki gençten biri elindeki tabanca ile havaya peş peşe ateş açtı. Diğer genç ise bu anları cep telefonu ile kayda aldı. Tehlikeli görüntüler, çevredeki bir binadaki vatandaş tarafından da cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada yaşları 18'den küçük olan 2 gencin kimliği belirlenerek yakalandı. 2 genç, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.