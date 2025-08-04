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 | Özge Sönmez

Adana sıcağında mont giyince her şey ortaya çıktı! Polisler devreye girdi

Adana sıcağında montla trafiğe çıkan genci gören polis memurları şüphe üzerine üst araması yaptı. Sevgilisinin ailesi tarafından onaylanmayan M.K.'nın üzerinden silah çıktı. M.K.'nin, bunalıma girdiği, silahlı bir eylem hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 10:13

Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda polislerin dikkati faciayı önledi. Devriye gezen polis memurları Adana'nın bunaltıcı sıcağında bir motosikletlinin mont giymesinden şüphelenerek durdurdu. Durmayan motosikletli ve polis arasında 2 kilometrelik kovalamaca başladı.

Adana sıcağında mont giyince her şey ortaya çıktı! Polisler devreye girdi

ÜZERİNDEN TABANCA VE 8 MERMİ ÇIKTI

2 kilometrelik takipten sonra motosiklet durduruldu. Şüpheliler, Ü. K. ve M. K., gözaltına alındı. Üzerindeki kıyafetleri inceleyen ekipler, M. K.'nin çift kat kıyafet giydiğini, belinde ise ruhsatsız bir ve 8 mermi taşıdığını tespit etti. Gözaltına alınan M.K.'nin, ailesiyle birlikte olan sevgilisine yönelik baskılardan dolayı bunalıma girdiği, silahlı bir eylem hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.

Adana sıcağında mont giyince her şey ortaya çıktı! Polisler devreye girdi

"DUYGUSAL ÇÖKÜNTÜDEYİM" DEDİ, KURTULAMADI

Emniyetteki ifadesinde "Duygusal bir çöküntü yaşıyordum, kendimi korumak için taşıyordum" diyen M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Motosikleti kullanan arkadaşı Ü. K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca plakasız motosiklet kullanmaktan dolayı sürücüye 15 bin 709 lira idari para cezası kesildi.

Adana sıcağında mont giyince her şey ortaya çıktı! Polisler devreye girdi
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