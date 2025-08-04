Adana sıcağında mont giyince her şey ortaya çıktı! Polisler devreye girdi

Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda polislerin dikkati faciayı önledi. Devriye gezen polis memurları Adana'nın bunaltıcı sıcağında bir motosikletlinin mont giymesinden şüphelenerek durdurdu. Durmayan motosikletli ve polis arasında 2 kilometrelik kovalamaca başladı.

ÜZERİNDEN TABANCA VE 8 MERMİ ÇIKTI

2 kilometrelik takipten sonra motosiklet durduruldu. Şüpheliler, Ü. K. ve M. K., gözaltına alındı. Üzerindeki kıyafetleri inceleyen ekipler, M. K.'nin çift kat kıyafet giydiğini, belinde ise ruhsatsız bir tabanca ve 8 mermi taşıdığını tespit etti. Gözaltına alınan M.K.'nin, ailesiyle birlikte olan sevgilisine yönelik baskılardan dolayı bunalıma girdiği, silahlı bir eylem hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.

"DUYGUSAL ÇÖKÜNTÜDEYİM" DEDİ, KURTULAMADI

Emniyetteki ifadesinde "Duygusal bir çöküntü yaşıyordum, kendimi korumak için silah taşıyordum" diyen M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Motosikleti kullanan arkadaşı Ü. K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca plakasız motosiklet kullanmaktan dolayı sürücüye 15 bin 709 lira idari para cezası kesildi.