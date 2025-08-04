Adana'da dev operasyon! Milyonlarca TL'lik sigara ele geçirildi

İstanbul
Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda şüphelendikleri panelvan araçları durdurdu.
Araçlarda yapılan arama çalışmalarında toplamda 4 milyon 840 bin adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaraların piyasa değerinin 17 milyon 666 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.
Operasyon sırasında gözaltına alınan 2 şüpheli, ekiplerce emniyete götürüldü. Şüpheliler, burada işlemlerinni ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.