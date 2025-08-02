Adana Demirsporlu futbolcuyu yıkan ölüm! Babası silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Adana Demirspor'un kalecisi Murat Uğur Eser'in babası Abdurrahman Eser, kuyumcu dükkanında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

DÜKKANDAN SİLAH SESLERİ DUYULDU

Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Adana Demirspor'un kalecisi Murat Eser'in babası kuyumcu Abdurrahman Eser'in sahibi olduğu kuyumcu dükkanından silah sesi duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Abdurrahman Eser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ADANA DEMİRSPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Adana Demirspor kulübü de sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayarak, "Kalecimiz, evladımız Murat Uğur Eser'in kıymetli babası Abdurrahman Eser'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; evladımız Murat Uğur Eser'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.