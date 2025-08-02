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 | Özge Sönmez

Ayşe Tokyaz cinayetinde kahreden detay! İkiz kardeşi anlattı: 'Yan yana olabilmek için...'

İstanbul'da cesedi valizde bulunan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz cinayetinde kahreden detayları ikiz kardeşi Esra Tokyaz anlattı. Gözü yaşlı kardeş, her zaman birlikte olabilmek için ilk üniversitelerini kardeşi istediği için yarıda bıraktıklarını ve hemşirelik bölüme geçiş yaptıklarını söyledi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 12:04

'da hemşirelik bölümünde okuyan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, eski polis memuru Cemil Koç tarafından korkunç şekilde katledildi. 21 gün önce işlenen cinayetin detayları ise kan dondurmuştu. Parçalanan ceset valiz içinde yol kenarında bulunurken Cemil Koç ve ona yardım edenler cezaevine gönderildi. Günler sonra konuşan Ayşe Tokyaz'ın ikizi Esra Tokyaz sözleriyle herkesi kahretti.

Ayşe Tokyaz cinayetinde kahreden detay! İkiz kardeşi anlattı: 'Yan yana olabilmek için...'

KARDEŞİ VAR GİBİ HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Katledilen ikiz kardeşiyle birlikte hayallerinin yer aldığı liste hazırladıklarını belirten Esra Tokyaz, ikiz kardeşi yanında varmışçasına hayallerini gerçekleştireceğini söyledi.

Ayşe Tokyaz cinayetinde kahreden detay! İkiz kardeşi anlattı: 'Yan yana olabilmek için...'

YAN YANA OLABİLMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPTILAR

Katledilen kardeşinin yardımsever ve güler yüzlü olduğunu söyleyen Esra Tokyaz, "Ayşe çok güler yüzlü bir insandı. Ayşe hep böyle çok yardımseverdi. Hayalleri ve hedefleri olan bir insandı. Bütün her şeyini planlı olarak yapardı. Okulu bittikten sonra bizim hedeflerimiz vardı ve onları gerçekleştirecektik. En son paylaşılan video, dershaneye hazırlanırken 4 yıl önce biz çekmiştik. Ayşe de öyle çok neşe dolu bir insandır. Böyle arkadaşlarına da çok sitem eden biriydi. Tam o zamanı hatırlamıyorum ama bir arkadaşım için çekmişti o videoyu ve sonrasında gülmüştük. Kafasında ilk hemşirelik yoktu. Biz ilk üniversitemizi de aynı üniversite gastronomi bölümüne yerleşmiştik. Gastronomi Ayşe'nin çok hedefi değildi. Ayşe sağlıkçı olmak istiyordu. Ayşe'yle birlikte sağlık okumak için ben de gastronomiden çıktım. Aslında amaç Ayşe'yle yan yana olabilmek ve hiç ayrılmadığımız için ikimiz aynı üniversiteye yerleşmek istedik. İlk üniversitemizde aynıydı, ikincisi de aynı olduğunda ben de şey hemşireliğe gittim" dedi.

Ayşe Tokyaz cinayetinde kahreden detay! İkiz kardeşi anlattı: 'Yan yana olabilmek için...'

"HER ŞEYİ AYŞE'YE YAKIŞIR ŞEKİLDE EN GÜZEL ŞEKİLDE YAPMAK İSTİYORUM"

Hazırladıkları yapılacaklar listesini kardeşi varmışçasına devam ettireceğini ifade eden Tokyaz, "Ayşe, cebindeki son parayı bile yardıma muhtaç bir insana verirdi. Her zaman ben bazen her şeye yardım ettiği için çok kızardım. Sürekli herkese gülüyordu. Hep böyle neşe dolu ve çok eğlenceli bir insandı. Bizim yapılacaklar listemiz vardı. O listelere tik atarak ilerliyorduk. Bizim okul sonrasında bazı hedeflerimiz vardı. Örneğin; aynı hastanede çalışmak gibi çalıştıktan sonra bir şeyleri yapabilmeyi istiyorduk. Ben şimdi tek başıma Ayşe'nin hayallerini ve beraber kurduğumuz planları da gerçekleştireceğim. Ayşe'nin bu dünyadaki sesi olacağım. Ayşe'yi unutmayacağım ve unutturmayacağım. Bir şekilde bizim mücadelemiz dava sonuna kadar devam edecek. Eminim Ayşe zaten şimdi beni izliyordur. Böyle şeyleri benim yapmamı istiyordur. Ben her şeyi Ayşe'ye yakışır şekilde en güzel şekilde yapmak istiyorum. Ayşe benim ailem için ne hedeflediyse neyi yapmak istediyse kendi içinde ben onların hepsini tek tek yapacağım. Bu sefer tek başıma yapacağım ama Ayşe'nin her zaman varlığını hissediyorum ve hissedeceğim" ifadelerini kullandı.

Ayşe Tokyaz cinayetinde kahreden detay! İkiz kardeşi anlattı: 'Yan yana olabilmek için...'
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ETİKETLER
#cinayet
#İstanbul
#Ayşe Tokyaz
#Cemil Koç
#Ikiz Kardeş
#Hemşirelik
#Yaşam
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