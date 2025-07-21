Ayşe Tokyaz'ın öldürülmeden önce çektiği video ortaya çıktı: Bir gün ölürsem...

İstanbul Küçükçekmece'de sevgilisi eski polis Cemil Koç tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeninin bir valiz içinde Eyüpsultan'daki yol kenarına atılması ve vahşetle ilgili ortaya çıkan detayların acısı sıcaklığını korurken Tokyaz'la ilgili önemli bir bilgi paylaşıldı.

"HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM AMA..."

Tokyaz'ın ikiz kız kardeşi Esra Tokyaz, sosyal medya üzerinden Ayşe Tokyaz'ın, öldürülmeden önceki videosunu paylaştı. Videoda Ayşe'nin kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Çektiği videosunda Ayşe Tokyaz "Bir gün ölürsem bu videoyu tüm sevdiklerime iletirsiniz. Hepinizi çok seviyorum ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan var yani." şeklinde adeta vasiyetini paylaşır gibi ifadeler kullandı.

"NASIL DA HİSSETMİŞ MELEK OLACAĞINI"

Ayşe'nin ikiz kız kardeşi Esra Tokyaz, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya "Nasıl da hissetmiş bebeğim melek olacağını" sözlerini not olarak ekledi.

NE OLMUŞTU?

13 Temmuz'da İstanbul Eyüpsultan'dayol kenarındaki valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu. Polisin yaptığı araştırmalar sonucunda Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı Cemil Koç'un Küçükçekmece'deki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından, aralarında "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" gibi suçlar nedeniyle meslekten ihraç edilen eski polis memuru Cemil Koç'un da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu, olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle şüpheliler O.K. ve İ.U.U'yu da gözaltına almış, şüphelilerin tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 9'a çıkmıştı.