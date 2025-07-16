Ayşe Tokyaz’ın katili Cemil Koç'la ilgili korkunç detay! Eski sevgilisi de şüpheli şekilde hayatını kaybetmiş

İstanbul Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'un vahşice katledilmesinin ardından tutuklanan Cemil Koç ile ilgili korkunç bir detay daha ortaya çıktı. Katil zanlısı Koç'un eski sevgilisinin 2023 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul Eyüpsultan’da yol kenarında valiz içerisinde cesedi bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Olayın baş şüphelisi eski polis memuru Cemil Koç’un, emniyette ifade vermeyerek ‘susma’ hakkını kullandığı öğrenilirken diğer şüpheliler ise taşıdıkları valizin içinde ceset olduğunu bilmediklerini iddia etti.

ESKİ SEVGİLİSİ 6. KATTAN ZEMİNE ÇAKILMIŞ...

Cinayet zanlısı Cemil Koç’un eski sevgilisi Ece Gül Övezova’nın da 2023 yılında Diyarbakır’da hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Türkmenistan vatandaşı Övezova’nın, kaldığı apartmanın 6. katından düşerek hayatını kaybettiği, olayın ardından Cemil Koç’un ifadesine başvurulduğu ancak yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı belirlendi.

KARDEŞİ DE FETÖ'DEN GÖREVDEN ALINMIŞ

Yapılan araştırmalarda, daha önce meslekten ihraç edilen Cemil Koç’un kardeşinin de geçmişte yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındığı tespit edildi.