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 | Baran Aksoy

Ayşe Tokyaz’ın katili Cemil Koç'la ilgili korkunç detay! Eski sevgilisi de şüpheli şekilde hayatını kaybetmiş

İstanbul Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'un vahşice katledilmesinin ardından tutuklanan Cemil Koç ile ilgili korkunç bir detay daha ortaya çıktı. Katil zanlısı Koç'un eski sevgilisinin 2023 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 14:31
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 14:43

İstanbul ’da yol kenarında valiz içerisinde cesedi bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Olayın baş şüphelisi eski memuru Cemil Koç’un, emniyette ifade vermeyerek ‘susma’ hakkını kullandığı öğrenilirken diğer şüpheliler ise taşıdıkları valizin içinde ceset olduğunu bilmediklerini iddia etti.

Ayşe Tokyaz’ın katili Cemil Koç'la ilgili korkunç detay! Eski sevgilisi de şüpheli şekilde hayatını kaybetmiş

ESKİ SEVGİLİSİ 6. KATTAN ZEMİNE ÇAKILMIŞ...

zanlısı Cemil Koç’un eski sevgilisi Ece Gül Övezova’nın da 2023 yılında Diyarbakır’da hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Türkmenistan vatandaşı Övezova’nın, kaldığı apartmanın 6. katından düşerek hayatını kaybettiği, olayın ardından Cemil Koç’un ifadesine başvurulduğu ancak yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı belirlendi.

Ayşe Tokyaz’ın katili Cemil Koç'la ilgili korkunç detay! Eski sevgilisi de şüpheli şekilde hayatını kaybetmiş

KARDEŞİ DE FETÖ'DEN GÖREVDEN ALINMIŞ

Yapılan araştırmalarda, daha önce meslekten ihraç edilen Cemil Koç’un kardeşinin de geçmişte yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındığı tespit edildi.

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ETİKETLER
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