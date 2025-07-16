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 | Özge Sönmez

Ayşe Tokyaz cinayetinde korkunç iddia! Taksiciye yapılan teklif dehşete düşürdü

İstanbul Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, eski polis memuru tarafından vahşice katledildi. Genç kızı parçalara ayırarak valize koyan caninin taksiciye yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte dehşete düşüren cinayetin detayları...

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KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 09:30

'da 13 Temmuz'da yaşanan cinayetin detayları dehşete düşürdü. İstanbul'da üniversite okuyan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, sosyal medya üzerinden tanıştığı C.K. isimli eski bir memuru tarafından korkunç şekilde öldürüldü. Tokyaz'ın başına sert bir cisimle vurarak katleden cani, genç kızın cesedini parçalara ayırarak valize koydu. Genç kızın cesedi 4 gün sonra Eyüpsultan'da yol kenarında bulundu. Türkiye'yi sarsan cinayette korkunç detaylar ortaya çıktı.

Ayşe Tokyaz cinayetinde korkunç iddia! Taksiciye yapılan teklif dehşete düşürdü

TAKSİCİYE YAPTIĞI TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Bir süredir şiddete maruz kalan genç kadın ile katil zanlısı 9 Temmuz saat 19.30 sıralarında Küçükçekmece'deki adrese geldi. Adrese gelen ikili ilerleyen saatlerde tartıştı. Katil zanlısı, Tokyaz'ı döverek katletti. Saatlerce Tokyaz'ın cansız bedeninin başında bekleyen Koç, iddiaya göre, cesetten kurtulmak için bir taksiciye 500 bin lira teklif etti. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Ayşe Tokyaz cinayetinde korkunç iddia! Taksiciye yapılan teklif dehşete düşürdü
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ETİKETLER
#eyüpsultan
#polis
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#Cinayete Kurban Giden Kadın
#Eski Polis Memuru
#Yaşam
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